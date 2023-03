Steven Berghuis kraakt samenwerking met tweetal ploeggenoten: ‘Moeizaam’

Zaterdag, 25 maart 2023 • Wessel Antes

Het Nederlands elftal verloor vrijdagavond met 4-0 van Frankrijk. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman had weinig in te brengen tegen les Bleus, bij wie Kylian Mbappé met twee treffers maar weer eens de uitblinker was. In het Stade de France waren Voetbalzone-verslaggevers Jelle Kusters en Labib Bitchou ter plaatse. Na afloop spraken zij met Oranje-internationals Steven Berghuis, Marten de Roon en Xavi Simons.

Ajacied Berghuis spreekt van een ‘moeizame avond’ in Parijs. “Frankrijk is sowieso een ontzettend goed team, als je dan na zeven minuten met 2-0 achterstaat wordt het een moeilijke avond.” Berghuis werd door Koeman op de rechtsbuitenpositie geposteerd. De 31-jarige linkspoot is nog niet tevreden over de samenwerking met Memphis Depay en Simons. “Het was moeizaam, ik heb niet het idee dat we veel aan aanvallen zijn toegekomen, dus daar was nog vrij weinig van te zien helaas.”

Simons speelde vrijdag pas zijn tweede interland voor Oranje. De PSV’er liet zijn indrukwekkende werkethos opnieuw zien, maar kwam er voetballend niet aan te pas. Na de wedstrijd had hij er moeite mee om de vinger op de zere plek te leggen. “Het moet gewoon beter, laat me het zo zeggen. Iedereen weet het en morgen zullen we goed bespreken wat er is gebeurd.” Simons, die met zijn negentien jaar de jongste speler is in de selectie van Koeman, deed bij de NOS al de oproep dat de internationals goed in de spiegel moeten kijken.

Feyenoorder Lutsharel Geertruida, die vlak voor tijd met een hamstringblessure geblesseerd moest afhaken, kreeg van het Franse L'Équipe een 2 toegedeeld. Atalanta-middenvelder De Roon springt echter in de bres voor de Rotterdammer. “Niet alleen Geertruida, maar wij als team, elke individuele speler heeft gewoon niet het niveau gehaald dat we moeten halen. Er zijn veel individuele fouten gemaakt en dat is voor niemand lekker. Dat geldt voor Geertruida, maar voor iedereen die vandaag heeft gespeeld. Geertruida doet het gewoon hartstikke goed bij Feyenoord en ook deze week op de trainingen, dus als je met het team door de mand zakt kun je niet individueel iemand aankijken.”