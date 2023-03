Interview van Ronald Koeman zal zorgen voor kopzorgen bij Arne Slot

Zaterdag, 25 maart 2023 om 08:58 • Wessel Antes • Laatste update: 09:11

Ronald Koeman heeft na afloop van de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk zijn zorgen geuit over de blessure van Feyenoorder Lutsharel Geertruida. De 22-jarige verdediger, die vrijdagavond debuteerde in het Nederlands elftal, moest vlak voor tijd het veld ruimen nadat hij voelde aan zijn hamstring. In gesprek met de NOS sprak Koeman kort over Geertruida, die ogenschijnlijk weken uit de roulatie zal zijn.

Presentator Jeroen Stekelenburg vroeg Koeman na afloop naar Geertruida, waarna een kort antwoord volgde. “Dat ziet er niet goed uit.” Volgens de zestigjarige keuzeheer gaat het om een hamstringblessure. “Daar lijkt het wel op.” Hans Kraay junior deed bij ESPN al een voorspelling over de hersteltijd van de blessure. “Die is gewoon een maand uitgeschakeld. Dat verzin ik niet, dat weet elke voetballer. Elke spierscheuring is vier tot zes weken. Met een verrekking had hij nog wel even doorgespeeld, met dat geweldige karakter van hem.”

In de rust van het EK-kwalificatieduel kon Geertruida als uitzondering nog rekenen op complimenten van analist Rafael van der Vaart. “Ik vind trouwens wel... 3-0 achter, je kunt het misschien niet zeggen, maar ik zeg het toch: ik vind dat Geertruida eigenlijk goed speelt. Die heeft echt vertrouwen aan de bal, voor een eerste wedstrijd. Hij wordt aan z'n lot overgelaten.” In de eerst helft vormde Geertruida het centrale duo met Virgil van Dijk, na rust speelde hij als rechtsback.

Arne Slot zal vooral hopen dat Marcus Pedersen (Noorwegen), Gernot Trauner (Oostenrijk), Dávid Hancko (Slowakije), Marcos López (Peru) en Quilindschy Hartman (Jong Oranje) wél fit terugkeren bij Feyenoord. Na de interlandonderbreking volgt voor de koploper van de Eredivisie een uitwedstrijd bij nummer zes Sparta Rotterdam. Vervolgens speelt de Stadionclub in eigen huis de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen aartsrivaal Ajax. In april wacht ook een tweeluik met AS Roma, in de kwartfinale van de Europa League.