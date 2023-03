Gelijk Van Gaal bewezen: ‘En hij vond het zo onredelijk dat hij niet mee mocht’

Zaterdag, 25 maart 2023 om 08:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:30

De ochtendbladen in Nederland komen superlatieven tekort om de vernedering van het Nederlands elftal tegen Frankrijk onder woorden te brengen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman werd vrijdagavond tijdens de eerste kwalificatiewedstrijd op weg naar het EK in 2024 afgeschminkt door les Bleus: 4-0. Dat het na 21 minuten al 3-0 stond voor de ploeg van Dider Deschamps was sinds 1919 niet meer voorgekomen voor het Nederlands elftal. Een historische avond dus, op meerdere vlakken.

Volgens Trouw was het aan de Fransen te danken dat de score niet veel hoger opliep. "Vooral in het eerste half uur was Nederland op alle vlakken - fysiek, technisch, tactisch en op agressie en snelheid - compleet afgetroefd door les Bleus. Oranje kreeg een gratis masterclass in efficiëntie van een team dat alle fouten genadeloos afstrafte. De bal naar de dezelfde kleur spelen, toch een basisvereiste in het voetbal, bleek in de beginfase teveel gevraagd. Bij de 2-0 eiste Jasper Cillessen een hoofdrol op. De doelman van NEC, die het zo onrechtvaardig vond dat Louis van Gaal hem niet meenam naar het WK, tastte volledig mis op de vrije trap van Griezmann."

De Telegraaf kopt 'Nachtmerrie na kipkerrie', doelend op het virus dat deze week rondwaarde in het Oranje-kamp. "Mede dankzij de kip werd het een eitje voor de Haantjes", luidt de openingszin van het stuk. "Het meest pijnlijke was nog dat Frankrijk niet eens op de toppen van zijn kunnen speelde. Een gruwelijke afstraffing dreigde, maar omdat Frankrijk nooit tot het uiterste ging, kreeg Nederland langzaam de kans de zenuwen van zich af te spelen. Koeman zal het nooit hardop zeggen. Maar de bondscoach van Oranje moet zich gelukkig prijzen dat kipkerriegate zich nu afspeelde. Frankrijk-uit kan en mag worden verloren – al was de manier waarop natuurlijk beschamend."

Het NRC stelt dat de problemen van het Nederlands elftal verder gaan dan alleen de vijf afvallers van deze week. "De basisploeg van vrijdagavond telde toch nog 419 interlands aan ervaring. Iedere linie had een ervaren speler. Centrale verdediger Virgil van Dijk (31), middenvelder Georginio Wijnaldum (32) en aanvaller Memphis Depay (29). Op zo’n moeilijke avond verwacht je meer van deze drie, dat ze de kar trekken, Oranje in de wedstrijd laten groeien. Aanvoerder Van Dijk gebaart wel, praat veel, maar laat ook veel gebeuren. Wijnaldum, teruggekeerd nadat hij onder Koemans voorganger Louis van Gaal uit de selectie viel, was onzichtbaar."

Maarten Wijffels is in het Algemeen Dagblad vooral kritisch op Koeman. "Vasthouden aan 4-3-3, omdat het zo lekker Nederlands is, is naïef. Het was de les die Louis van Gaal bij het afgelopen WK in Qatar probeerde over te brengen. Maar de boodschap landt nog altijd maar moeilijk in een land dat deels wordt geregeerd door puriteinen. De Fransen leerden Oranje gisteren weer eens waar het om gaat als de internationale top in het landenvoetbal gaat spelen. Het maakt benieuwd welke conclusies de bondscoach eraan verbindt in de komende periode."