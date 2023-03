‘Slot verschijnt opnieuw op de radar: ditmaal bij club in het hogere segment’

Zaterdag, 25 maart 2023 om 07:10 • Wessel Antes • Laatste update: 07:19

De naam van Arne Slot staat op een schaduwlijstje bij Tottenham Hotspur als opvolger van Antonio Conte, zo meldt kwaliteitskrant The Times vrijdag. De 44-jarige trainer van Feyenoord zou een van de kandidaten zijn om de spraakmakende Italiaan op te volgen in Noord-Londen. Hoewel Conte nog niet officieel de laan uit is gestuurd, lijkt dat een kwestie van tijd. The Spurs onderzoeken eerst of het mogelijk is om de bij Bayern München ontslagen Julian Nagelsmann aan te trekken. Hij zou momenteel de droomkandidaat zijn.

The Times stelt echter dat Tottenham de kans klein acht dat Nagelsmann al openstaat voor een nieuw avontuur. De 35-jarige Duitser zou tijd willen nemen om zijn pijnlijke uittocht bij Bayern te verwerken. Bovendien krijgt Nagelsmann, die in de Allianz Arena over een contract tot medio 2026 beschikte, een behoorlijke ontslagsom mee van der Rekordmeister. Tottenham lijkt dus verder te moeten zoeken naar andere opties, waarvan Slot er één is.

De Engelse kwaliteitskrant spreekt van een schaduwlijstje waar onder meer de naam van Slot op prijkt. De momenteel clubloze Mauricio Pochettino wordt bijvoorbeeld ook hevig gelinkt aan een terugkeer in het Tottenham Hotspur Stadium. Andere namen op het lijstje zijn die van Vincent Kompany (Burnley), Rúben Amorim (Sporting CP), Ange Postecoglou (Celtic) en Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion). Alle trainers op het lijstje zijn bij hun club bezig aan een uitstekend seizoen.

Dat geldt natuurlijk ook voor Slot, die met Feyenoord nog altijd strijd op drie fronten. In de Eredivisie bedraagt de voorsprong op achtervolger Ajax maar liefst zes punten, terwijl de Amsterdammers in de halve finale van de TOTO KNVB Beker volgende maand op bezoek gaan in De Kuip. Voor Feyenoord staat bovendien de kwartfinale van de Europa League nog op het programma. Halverwege april spelen de Rotterdammers een tweeluik met AS Roma. Slot genoot afgelopen winter al belangstelling van de Engelse laagvlieger Leeds United, maar wilde Feyenoord niet tussentijds verlaten. In deze fase van het seizoen lijkt het daarom ook onlogisch dat hij nu alsnog richting Engeland vertrekt.