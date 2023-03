Van der Vaart ziet naast Lutsharel Geertruida nóg een lichtpuntje bij Oranje

Vrijdag, 24 maart 2023 om 23:43 • Sam Vreeswijk

Rafael van der Vaart vond dat Georginio Wijnaldum tegen Frankrijk ‘oké’ speelde. Na afloop van het met 4-0 verloren EK-kwalificatieduel met de Fransen vraagt NOS-presentator Sjoerd van Ramshorst de analist wie er volgens Van der Vaart een voldoende verdiende aan de kant van Oranje. De voormalig middenvelder noemt vervolgens Wijnaldum, net als debutant Lutsharel Geertruida.

“Ik vond Geertuida…”, begint Van der Vaart zijn antwoord op de vraag van Van Ramshorst, om vervolgens al snel terug te blikken op de blessure van de rechtsback. Geertruida moest zich in de 87ste minuut laten vervangen met een hamstringblessure. “Er gebeurde eigenlijk niks, er was niemand in de buurt en toen voelde hij in één keer aan zijn hamstring. Dan hoop je op een verrekking, maar ik denk dat dit wel een paar weken zal duren. Als je voor het eerst speelt gaat vaak eigenlijk alles fout, maar ik vond hem echt wel goed spelen.”

“En Wijnaldum”, vervolgt de analist. “Langere tijd niet gezien, maar hij was oké. Laat ik het zo maar noemen. Maar dan houdt het ook wel op, volgens mij.” Wijnaldum speelde zijn eerste interland in bijna een jaar tijd, toen hij een helft meedeed tegen Duitsland (1-1). Aan het begin van dit seizoen brak hij zijn scheenbeen, waardoor hij onder meer het WK in Qatar aan zich voorbij moest laten gaan. In februari maakte de middenvelder zijn rentree bij zijn club AS Roma.

In de rust van het duel was Van der Vaart ook al lovend over Geertruida, ondanks de toen al forse achterstand. "Ik vind trouwens wel... 3-0 achter, je kunt het misschien niet zeggen, maar ik zeg het toch: ik vind dat Geertruida eigenlijk goed speelt. Die heeft echt vertrouwen aan de bal, voor een eerste wedstrijd. Hij wordt aan z'n lot overgelaten”, sprak hij.