Van Hooijdonk: ‘Tegen goede landen moest hij altijd spelen, en vandaag dan?’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 23:45 • Guy Habets • Laatste update: 23:47

Marten de Roon baalt van zijn rol bij de tegengoals die het Nederlands elftal vrijdagavond kreeg tegen Frankrijk (4-0). De middenvelder van Oranje leed een paar keer onnodig balverlies, waar de Fransen ook uit scoorden. Verslaggever Jeroen Stekelenburg van de NOS sprak De Roon aan op die fouten en later deed ook Pierre van Hooijdonk nog een duit in het zakje.

Tijdens de nabeschouwing schoof De Roon aan bij Stekelenburg om na te praten over de wedstrijd. De interviewer besloot voorzichtig te stellen dat de middenvelder van Atalanta als ervaren speler toch de fout in ging bij tenminste een Franse treffer. "Ik neem hier de bal half onder mijn voet aan en twee passes later ligt hij erin", oordeelt De Roon zelf. "Daar wachten zij op en juist daar kunnen we de bal niet verliezen. Dat is gewoon slecht van mij, slecht van ons. We hadden gezegd dat als we de bal verliezen, dat dat hoog en achter hun verdediging moest zijn."

Na de vroege achterstand was Oranje niet bij machte om nog terug in de wedstrijd te komen. Daar had De Roon ook een verklaring voor. "Je moet het goedmaken als je vroeg met 2-0 achter komt, je speelt in een soort enthousiasme onder een nieuwe bondscoach en dan denk je ook nog aan een aansluitingstreffer en een gelijkmaker. Dan ga je uit je taak en je functie lopen en kom je in een grote rondo terecht. Toen hadden we moeten zeggen dat we bij elkaar zouden komen om dezelfde dingen te blijven doen."

Van Hooijdonk hoorde het verhaal van De Roon aan en kwam nadien met een pijnlijke conclusie. "We hebben heel vaak discussie gehad over De Roon en we hoorden dan dat je hem tegen goede tegenstanders altijd moet opstellen. Vandaag stel je hem op, maar wat brengt hij dan? Het is een leuke gozer, maar het moeilijke is dat dat in topvoetbal even niet telt. Zijn kwaliteit ligt in het verdedigende en het ballen afpakken, maar dat heb ik vandaag zeker niet gezien."