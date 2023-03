Valentijn ziet individu ‘onder 220 volt’ staan en wijst Koeman op zeker 2 fouten

Vrijdag, 24 maart 2023 om 23:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:35

Valentijn Driessen is teleurgesteld in het spel dat Oranje op de mat legde tegen Frankrijk. Hoewel de journalist in zijn column in De Telegraaf spreekt van collectief falen, benoemt hij ook enkele individuen die geen voldoende hebben gehaald, waaronder doelman Jasper Cillessen én Ronald Koeman. “Ook de bondscoach is ondanks mooie praatjes vooraf schuldig aan de ontgoochelende oorwassing”, zo schrijft Driessen.

“Alle verzachtende omstandigheden ten spijt, zoals bedankjes, afzeggingen, blessures, een schorsing, kipkerriegate of de kwaliteiten van Frankrijk; voor de manier waarop het Nederlands elftal zich de eerste twintig minuten naar de slachtbank liet leiden, valt geen enkel excuus te bedenken”, opent Driessen, die niet kan geloven dat de achterstand van Oranje op bezoek bij Frankrijk (4-0) zó snel opliep.

“Twee minuten balbezit zonder enig initiatief te nemen, de middenlijn niet overkomen en toch met 1-0 achterstaan na een fout van Kenneth Taylor, hoe bestaat het?”, vervolgt Driessen. “Hoe bestaat het dat je na acht minuten de tweede tegengoal incasseert? Omdat de handschoenen van de teruggekeerde ervaren Jasper Cillessen onder 220 volt stonden. En dan scoort het slordige, nonchalante Frankrijk in de 21e minuut een derde keer, waardoor Oranje tegen een verder onoverbrugbare 3-0 achterstand aan keek. Iets wat voor het laatst gebeurde het jaar na de Eerste Wereldoorlog in 1919 (!) tegen Zweden. Het werd ook nog 4-0.”

Niet alleen Cillessen en Taylor worden door de columnist aangewezen als zondebok, want ook Koeman heeft gefaald, zo schrijft Driessen. “Het is gemakkelijk om te spreken van een collectief falen, maar waarom mocht Taylor spelen terwijl hij bij Ajax laat zien totaal uit vorm te zijn? Waarom niet de ervaren Daley Blind of Mats Wieffer, een van de steunpilaren van het zo goed presterende Feyenoord? Waarom Jurriën Timber als rechtsachter op Kylian Mbappé en Geertruida in het centrum? Na twintig minuten herstelde Koeman zijn misser en tien minuten later bracht hij Wout Weghorst voor Taylor. Het bewijs dat ook de bondscoach ondanks mooie praatjes vooraf schuldig was aan de ontgoochelende oorwassing”, aldus Driessen.