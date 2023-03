Van Hooijdonk voelt mee op rampavond Oranje: ‘Ik heb medelijden met hem’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 23:07 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:12

Pierre van Hooijdonk heeft medelijden met bondscoach Ronald Koeman. Dat vertelt hij bij de NOS na afloop van het EK-kwalificatieduel van Nederland met Frankrijk, dat in een 4-0 nederlaag eindigde. Het was voor Koeman de eerste wedstrijd van zijn tweede termijn als bondscoach, nadat hij in de zomer van 2020 na 2,5 jaar bondscoach te zijn geweest de overstap maakte naar Barcelona.

“De Fransen waren met name met Mbappé levensgevaarlijk op de counter”, opent de analist na afloop van de wedstrijd. “Je komt goed weg. Ik heb ook wel een beetje medelijden met de bondscoach. Je begint aan zo'n klus en dan heb je een plan, al weken van tevoren. Je zit tegen die wedstrijd aan te hikken. Dan krijg je te maken met blessures. Net voor de wedstrijd... Moet je dan niet je systeem gaan veranderen? Je hebt vooraf alles zo ingericht op 4-3-3, dan wissel je liever een paar poppetjes. Het is achteraf, maar misschien had je hier toch 5-3-2 moeten spelen, en dan proberen om het dicht te houden.”

Collega-analist Rafael van der Vaart haakt daarop in en is een stuk kritischer. “Als je aan de bal zo slecht speelt, kun je elk systeem spelen wat je wil”, aldus de voormalig middenvelder. “Als je zulke ballen inlevert die wij vandaag ingeleverd hebben. We missen heel veel spelers, dat is absoluut waar. Alleen… dan hoef je nog niet de bal elke keer naar de verkeerde kleur te spelen.”

Nederland begon de EK-kwalificatiecyclus vrijdagavond dramatisch. Het stond al na 21 minuten op een 3-0 achterstand tegen Frankrijk, door treffers van Antoine Griezmann, Dayot Upamecano en Kylian Mbappé. In de tweede helft maakte Mbappé ook nog zijn tweede treffer: 4-0. Niets bleef Nederland bespaard, want behalve die vier tegentreffers viel Lutsharel Geertruida vlak voor tijd uit met een hamstringblessure en in de blessuretijd miste Memphis Depay een penalty.