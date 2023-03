Romelu Lukaku wervelt met hattrick op bijzondere avond voor Bakayoko

Vrijdag, 24 maart 2023 om 22:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:53

België heeft vrijdagavond een ruime zege geboekt in Groep F van de EK-kwalificatiereeks. Op bezoek bij Zweden was de ploeg van bondscoach Domenico Tedesco veel te sterk: 0-3. Romelu Lukaku was met een hattrick de absolute held van de Rode Duivels, terwijl debutant Johan Bakayoko met een assist bij de derde treffer eveneens een aandeel had in de zege.

België kwam in de openingsfase al meermaals in de buurt van het vijandige doel. Onder meer Yannick Carrasco beproefde zijn geluk na een pass van Kevin De Bruyne, maar het schot dat volgde ging net voorlangs. Na een kwartier spelen moest België op één moment naar lucht happen. Dejan Kulusevski vond een doorgang in de Belgische defensie en speelde doelman Thibaut Courtois door de benen; op de doellijn stond Wout Faes echter klaar om te redden.

De score werd in de 36ste speelminuut geopend door Lukaku. De spits, die tot dat moment nog weinig in het spelbeeld voorkwam, stond uitstekend gepositioneerd om een voorzet van Dodi Lukebakio binnen te werken: 0-1. Direct na rust viel de 0-2. Wederom was er een belangrijke rol weggelegd voor Lukebakio, die enkele tegenstanders passeerde en er opnieuw voor zorgde dat Lukaku op koelbloedige wijze kon afronden.

Na ruim een uur spelen mocht PSV’er Bakayoko zijn debuut maken voor de nationale ploeg, terwijl even later Zlatan Ibrahimovic aan de overzijde binnen de lijnen kwam onder luid gejuich. Het slotakkoord werd gespeeld in de 83ste minuut. Lukaku stond opnieuw perfect gepositioneerd voor het vijandige doel en schoot ditmaal binnen op aangeven van Bakayoko, die een waanzinnige dribbel in huis had voorafgaand aan de assist: 0-3.

