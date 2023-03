Dusan Tadic is met doelpunt en assist grote man bij winnend Servië

Vrijdag, 24 maart 2023 om 22:43 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:45

Griekenland heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de EK-kwalificatiepoule van het Nederlands elftal. De Grieken wonnen op bezoek bij Gibraltar met 0-3, en staan daardoor op doelsaldo op de tweede plek in Groep B. Tegelijkertijd won Servië aan de hand van Dusan Tadic in Groep G met 2-0 van Litouwen.

Gibraltar – Griekenland 0-3

Griekenland, waar AZ’er Panteltis Hatzidiakos net als voormalig Eredivisionisten Giorgos Giakoumakis en Konstantinos Tsimikas in de basis begon, was zoals verwacht kon worden veel beter in de eerste helft. Met name Giakoumakis miste kansen om te scoren, maar ook Anastasios Bakasetas en Petros Mantalos waren dicht bij een treffer. Toch gingen de Grieken met een 0-2 voorsprong de rust in. Na elf minuten schoot Giorgos Masouras de bal in de lange hoek en Emmanouil Siopis verdubbelde op slag van rust de score met een hard afstandsschot van net buiten het strafschopgebied.

Ook in het tweede bedrijf gebeurde vrijwel alles op de helft van Gibraltar. In de 58ste minuut tekende Bakasetas na een lange bal van achteruit van Mantalos voor de 0-3. In het restant van de wedstrijd was Griekenland meermaals dicht bij een vierde treffer. Een schot van Masouras werd gekeerd door doelman Dayle Coleing, maar de ingevallen Vangelis Pavlidis en Mantalos waren het dichtst bij een treffer: eerstgenoemde raakte twintig minuten voor tijd de paal, terwijl Mantalos de bal enkele minuten later op de lat kopte. Derhalve was 0-3 de eindstand.

Servië – Litouwen 2-0

Tadic was de grote man aan de kant van Servië. De Ajacied opende na ruim een kwartier de score: nadat voormalig FC Groningen-aanvaller Filip Kostic de bal teruglegde, schoof Tadic beheerst binnen. In het restant van de eerste helft waren de gastheren meermaals dicht bij de 2-0. Vooral via Marko Grujic, die zijn schot op de paal zag belanden. Die 2-0 viel aan het begin van de tweede helft alsnog. Deze keer was Tadic de aangever: de aanvoerder legde de bal terug en Dusan Vlahovic schoot hard binnen. Litouwen was vervolgens niet meer in staat om het nog spannend te maken.

DUŠAN TADIC OPENS THE SCORING!!! FILIP KOSTIC WITH THE ASSIST!!! SERBIAN FOOTBALL HERITAGE!!!pic.twitter.com/vjTxXBEvgM — Football Report (@FootballReprt) March 24, 2023