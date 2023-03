Gemiste strafschop Memphis tekenend voor dramatische avond Oranje: 4-0

Vrijdag, 24 maart 2023 om 22:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:53

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond ruim verloren van Frankrijk in Groep B van de EK-kwalificatiereeks. Halverwege het duel in het Stade de France keek Oranje al aan tegen een 3-0 achterstand, die in het tweede bedrijf nog verder opliep: 4-0. Antoine Griezmann, Dayot Upamecano, en Kylian Mbappé (tweemaal) verzorgden de Franse doelpuntenproductie. Komende maandag speelt het team van bondscoach Ronald Koeman zijn tweede groepswedstrijd tegen Gibraltar.

Koeman begon onder meer met Ajacied Kenneth Taylor en Feyenoorder Lutsharel Geertruida, die naast Virgil van Dijk in het centrum van de defensie stond, in de basis aan het EK-kwalificatieduel met Frankrijk. De bondscoach van Oranje kon in Parijs niet beschikken over de aanvankelijk opgeroepen Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, Bart Verbruggen, Sven Botman, Joey Veerman, Matthijs de Ligt en Cody Gakpo en moest dus behoorlijk improviseren. Onder de lat keerde Jasper Cillessen terug in het Nederlands elftal.

Nog geen twee minuten gespeeld en het is al 1-0 voor Frankrijk. Mbappé geeft voor, Griezmann rondt af #franed pic.twitter.com/vjAA2QhFHb — NOS Sport (@NOSsport) March 24, 2023

De openingsfase van Oranje verliep werkelijk desastreus, want nog voor het verstrijken van de 21ste speelminuut keek het team van Koeman tegen een 3-0 achterstand aan. Na ruim een minuut spelen zette Griezmann de onfortuinlijk spelende Taylor van de bal, waarna hij na een combinatie met Mbappé in de zestien weer in balbezit kwam. Griezmann schoot vervolgens raak in de linkerbenedenhoek: 1-0. Bij de tweede Franse treffer ging Cillessen in de fout. De sluitpost verzuimde een voorzet vanaf rechts weg te werken, waardoor de bal voor de voeten van de inlopende Upamecano belandde. Laatstgenoemde zorgde van dichtbij voor de 2-0.

Het derde Franse doelpunt kwam op naam van Mbappé. De aanvaller kwam in balbezit na een fraaie steekpass van Aurélien Tchouaméni en dito overstapje van Randal Kolo Muani, waarna hij Cillessen in de korte hoek verschalkte: 3-0. De eerste serieuze kans voor Nederland ontstond na een half uur spelen. Op aangeven van Xavi Simons kreeg Memphis een uitgelezen mogelijkheid om de 3-1 aan te tekenen, maar zijn poging ging rakelings naast. Vrijwel direct daarna werd Taylor vervangen door Wout Weghorst. Aan de overzijde werd Konaté enkele minuten later weer gevaarlijk. De verdediger knikte uit een voorzet richting de benedenhoek, maar Cillessen bracht redding.

Afstraffing in het Stade de France. Mbappé met de 3-0 #franed pic.twitter.com/IM3HzosC4B — NOS Sport (@NOSsport) March 24, 2023

In de openingsfase van de tweede helft liet Oranje meer aanvalslust zien, mogelijk niet in de laatste plaats vanwege de Franse tevredenheid over de ruststand. Frankrijk kwam overigens nauwelijks in gevaar en een poging van Memphis om Weghorst te bereiken werd vakkundig onschadelijk gemaakt. Na een klein uur spelen was er een merkwaardig moment. Tchouaméni merkte dat de bal lek was en rolde die daarna naar de kant. Hands, oordeelde de scheidsrechter Maurizio Mariani, tot woede van Frankrijk. De omstreden vrije trap werd genomen door Memphis en dwong Maignan tot een lastige redding.

Een kwartier voor het eindsignaal kwam de 4-0 dichtbij. Door een misverstand met Geertruida speelde Klaassen de bal op de rand van het zestienmetergebied naar Mbappé, die uithaalde maar stuitte op Cillessen. In de 87ste minuut bleef een nieuwe Franse treffer uit, daar Moussa Diaby scoorde vanuit buitenspelpositie. Een minuut later bleef de treffer van Mbappé wel staan. De spits ontving de bal na een zwakke pass van Memphis, waarna hij richting de zestien snelde. Na een behendige dribbel schoot hij raak met een diagonaal schot: 4-0. Memphis had in de slotminuut de Nederlandse eretreffer kunnen aantekenen, maar zijn zwak ingeschoten strafschop werd gepareerd door doelman Mike Maignan.

Het slotakkoord is voor Mbappé die de 4-0 binnenschiet #franed pic.twitter.com/xOvOjlyonm — NOS Sport (@NOSsport) March 24, 2023