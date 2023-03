Nog meer drama bij Oranje: ‘Hamstringblessure, die is er een paar weken uit’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 22:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:43

Lutsharel Geertruida heeft het veld in Parijs vrijdagavond in de 87ste minuut van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk moeten verlaten. De verdediger van Feyenoord, die zijn debuut voor Nederland maakte in het Stade de France, greep duidelijk naar de achterkant van zijn linkerbovenbeen. "Dit is een hamstringblessure. Dit kost zeker een paar weken", aldus NOS-commentator Jeroen Grueter.

Nederland beleefde een totale rampavond in Frankrijk, dat met liefst 4-9 won. In de rust van het EK-kwalificatieduel ging het in de studio van de NOS onder meer over wat er mis ging bij de 3-0. Geertruida was bij de tegentreffer betrokken en stapte in om een pass te onderscheppen, maar liet daarbij wel Kylian Mbappé uit zijn rug weglopen. Geertruida kwam net niet bij de bal en zag Mbappé vervolgens een-op-een met Jasper Cillessen scoren.

"Weet je wat het is, hier was totaal geen druk op de bal", begon Van der Vaart. "Dan speelt hij iemand aan die de bal ook nog niet raakt (Kolo Muani, red.), en dan ben je als verdediger... Ik vind dit ook geen fout van Geertruida, want die reageert eigenlijk op het feit dat die gozer de bal krijgt, dus hij stapt naar voren. En die mist hem en dan krijg je hem net om je oren."