Van der Vaart: ‘Het is weliswaar 3-0, maar zeg het toch: hij speelt heel goed’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 21:51 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:59

Rafael van der Vaart ziet ondanks de 3-0 ruststand bij Nederland tegen Frankrijk toch nog een lichtpuntje bij Oranje: Lutsharel Geertruida. Volgens de NOS-analist speelt de rechtsback, die zijn interlanddebuut maakt tegen de Fransen, met vertrouwen aan de bal. Door doelpunten van Antoine Griezmann, Dayot Upamecano en Kylian Mbappé stond Nederland al na 21 minuten met 3-0 achter.

In de rust van het EK-kwalificatieduel gaat het in de studio van de NOS onder meer over wat er mis ging bij de 3-0. "Weet je wat het is, hier was totaal geen druk op de bal", begint Van der Vaart. "Dan speelt hij iemand aan die de bal ook nog niet raakt (Kolo Muani, red.), en dan ben je als verdediger... Ik vind dit ook geen fout van Geertruida, want die reageert eigenlijk op het feit dat die gozer de bal krijgt, dus hij stapt naar voren. En die mist hem en dan krijg je hem net om je oren."

Afstraffing in het Stade de France. Mbappé met de 3-0 #franed pic.twitter.com/IM3HzosC4B — NOS Sport (@NOSsport) March 24, 2023

Nadat ook Pierre van Hooijdonk zijn licht laat schijnen op wat er gebeurt bij de 3-0, sluit Van der Vaart af met lovende woorden voor de verdediger van Feyenoord. "Ik vind trouwens wel... 3-0 achter, je kunt het misschien niet zeggen, maar ik zeg het toch: ik vind dat Geertruida eigenlijk goed speelt. Die heeft echt vertrouwen aan de bal, voor een eerste wedstrijd. Hij wordt aan z'n lot overgelaten."