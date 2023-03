Van der Vaart kan in de rust slechts tot één conclusie komen: overschat

Vrijdag, 24 maart 2023 om 21:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:06

Rafael van der Vaart spreekt zonder het expliciet te zeggen uit dat Kenneth Taylor overschat wordt. De analist van de NOS vindt het makkelijk om de middenvelder van Oranje af te rekenen op zijn wanprestatie tegen Frankrijk (3-0 achterstand bij rust), maar had ook al bedenkingen bij het spel van Taylor bij Ajax. "Ook bij Ajax laat hij op dit moment niet zien dat hij de potentie heeft waar iedereen het over heeft", aldus Van der Vaart.

Een dramatische breedtebal van Taylor op Marten de Roon was het startsein voor het eerste doelpunt van Frankrijk, dat al in de tweede minuut viel. "Het is ook kwaliteit dat je die bal niet goed geeft", weet Van der Vaart. "Het is gewoon kwaliteit. Je mag veel meer van Taylor verwachten. Ik twijfel echt aan zijn plafond. Vandaag laat hij het niet zien. Het is makkelijk om hem hierop af te rekenen, want het loopt van geen kant, maar ook bij Ajax overtuigde hij mij al niet." Taylor werd in de 33ste minuut gewisseld voor Wout Weghorst.

Pierre van Hooijdonk krijgt de vraag waar het misging voor Oranje, dat binnen 21 minuten met 3-0 achter stond. “Wat er misging? Nou, je hebt anderhalve minuut de bal en Frankrijk doet helemaal niks. Dan lijdt eerst Taylor plotseling balverlies en vervolgens gaat Marten de Roon de fout in. Het zijn gewoon slechte ballen die Taylor heeft gegeven, en daardoor kom je ook niet aan voetballen toe.

"Dan wordt het spel even versneld en is het gelijk raak", vervolgt Van Hooijdonk. "Eigenlijk precies zoals we de Fransen kennen van eindtoernooien. Daardoor kom je helemaal niet aan voetballen toe. Dit ogenschijnlijk simpele balletje van Mbappé, daar zit heel veel in. Hij geeft hem met de juiste snelheid en op het goede pootje van Antoine Griezmann (links, red.)."