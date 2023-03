Rampavond in Frankrijk komt voor Kenneth Taylor al heel snel ten einde

Vrijdag, 24 maart 2023 om 21:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:32

Ronald Koeman grijpt op de rampavond in Parijs direct in. De bondscoach van het Nederlands elftal, die aankijkt tegen een 3-0 achterstand tegen Frankrijk, haalde Kenneth Taylor in de 33ste minuut naar de kant. De middenvelder van Ajax zag er met name bij het eerste tegendoelpunt niet best uit en maakte daarna een weinig zelfverzekerde indruk. Wout Weghorst kwam binnen de lijnen, waardoor Xavi Simons van de linkerflank naar het middenveld ging.

Koeman verklaarde voorafgaand aan de wedstrijd tegenover de NOS dat Mats Wieffer met lichte klachten kampt en daarom niet kan beginnen. Hans Kraay junior wist dat nog niet toen hij bij ESPN grote vraagtekens zette achter het opstellen van Taylor. "Ik zou honderd procent voor Wieffer kiezen, naast De Roon", liet Kraay meteen optekenen. "Wie er dan ook links of rechts speelt. Koeman zal ongetwijfeld zeggen dat Taylor bij Ajax altijd aan de linkerkant speelt en dat nu dan ook goed kan doen, maar dat maakt mij helemaal niet uit. Ik kies op dit moment echt voor Wieffer, daar zou ik geen seconde aan hebben getwijfeld."