Taylor en Cillessen meteen in de fout; Geertruida kan Mbappé niet houden: 3-0

Vrijdag, 24 maart 2023 om 20:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:30

Nederland is vrijdagavond in Frankrijk binnen twee minuten op achterstand gekomen. Het doelpunt van Antoine Griezmann begon bij weifelend optreden van Kenneth Taylor, die de bal tweemaal achter elkaar niet in de ploeg wist te houden. Vooraf klonken al twijfels over het opstellen van de middenvelder van Ajax in Oranje. Even later ging Jasper Cillessen in de fout bij een vrije trap, die slecht verwerkt werd door de doelman. Dayot Upamecano tikte de 2-0 binnen. Het werd nog erger voor Oranje, want Kylian Mbappé tekende in minuut 21 al voor 3-0.

In de tweede minuut van de wedstrijd wilde Taylor de bal breed leggen op Marten de Roon, een pass die onderschept werd door Adrien Rabiot. Taylor kon het zelf herstellen, maar kon enkele seconden later niet voorkomen dat de Fransen opnieuw in balbezit kwamen. Kylian Mbappé zette laag voor, Griezmann tikte binnen: 1-0. Vijf minuten later liet Cillessen een lastige hoge vrije trap op het lichaam stuiten, waardoor Upamecano simpel kon intikken: 2-0. Oranje leek zich te herpakken, maar in minuut 21 maakte Mbappé er 3-0 van. De superster dook achter de defensie en ontsnapte aan de aandacht van Lutsharel Geertruida, die tevergeefs instapte om de pass te onderscheppen.

Ronald Koeman verklaarde voorafgaand aan de wedstrijd tegenover de NOS dat Mats Wieffer met lichte klachten kampt en daarom niet kan beginnen. Hans Kraay junior wist dat nog niet toen hij bij ESPN grote vraagtekens zette achter het opstellen van Taylor. "Ik zou honderd procent voor Wieffer kiezen, naast De Roon", laat Kraay meteen optekenen. "Wie er dan ook links of rechts speelt. Koeman zal ongetwijfeld zeggen dat Taylor bij Ajax altijd aan de linkerkant speelt en dat nu dan ook goed kan doen, maar dat maakt mij helemaal niet uit. Ik kies op dit moment echt voor Wieffer, daar zou ik geen seconde aan hebben getwijfeld."

Oranje moet in Parijs, waar het begonnen is aan de EK-kwalificatiecyclus, dus in de achtervolging. Dat is voor de teruggekeerde bondscoach Ronald Koeman niet nieuw. Nederland kwam in zijn eerste termijn als keuzeheer elf van de twintig wedstrijden onder Koeman op achterstand, zeven keer gebeurde dat in het eerste kwartier.