Koeman: ‘Welke plek het moeilijkst was om in te vullen? Dat lijkt me duidelijk’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 20:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:24

Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven bij de opstelling van het Nederlands elftal voor het EK-kwalificatieduel met Frankrijk. De bondscoach van het Nederlands elftal kan in Parijs niet beschikken over de aanvankelijk opgeroepen Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, Bart Verbruggen, Sven Botman, Joey Veerman, Matthijs de Ligt en Cody Gakpo en moest dus behoorlijk improviseren. Onder meer Feyenoorder Lutsharel Geertruida en Ajacied Kenneth Taylor beginnen in de basis.

“Of ik rustig ben gebleven? Het is duidelijk dat de voorbereiding niet ideaal was", begint Koeman voor de camera van de NOS. Ik ging uit van het elftal dat ik in mijn hoofd had, maar dat veranderde gedurende de week. Ik kan niet zeggen of ik meer dan de helft gewisseld heb, maar we hebben het moeten accepteren, we zijn verder gegaan. We hebben in ieder geval geprobeerd rustig te blijven, want als de coach al in de war raakt dan merken de spelers dat ook.”

“Verder hebben we bewust niet van posities gewisseld, maar alleen de poppetjes die eerst wel zouden spelen. Deze jongen is er niet, dus dan speelt er op zijn positie iemand anders. De moeilijkste plek om in te vullen? Dat was vrij duidelijk”, doelt Koeman op het ontbreken van Frenkie de Jong. “Mats Wieffer was een optie, maar hij is niet okselfris. Dat is ook de reden dat hij niet start. Hij was een serieuze optie, maar hij viel weg omdat hij niet okselfris is", aldus de bondscoach. In plaats van Wieffer kiest Koeman op het middenveld voor Taylor.