Hans Kraay junior ‘snapt helemaal niets’ van beslissing van Ronald Koeman

Vrijdag, 24 maart 2023 om 20:13 • Guy Habets

Hans Kraay junior kan zich grotendeels vinden in de opstelling van Oranje die bondscoach Ronald Koeman bedacht heeft voor de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Frankrijk. Dat zegt de analist tijdens ESPN Vandaag. Dat Kenneth Taylor speelt en Mats Wieffer op de reservebank zit, leidt wel tot onbegrip bij Kraay.

Velen verwachtten Wieffer in de basis, maar Koeman kiest voor Taylor links op het middenveld. De Ajacied speelt in die linie samen met Marten de Roon en Georginio Wijnaldum. "Ik zou honderd procent voor Wieffer kiezen, naast De Roon", laat Kraay meteen optekenen. "Wie er dan ook links of rechts speelt. Koeman zal ongetwijfeld zeggen dat Taylor bij Ajax altijd aan de linkerkant speelt en dat nu dan ook goed kan doen, maar dat maakt mij helemaal niet uit. Ik kies op dit moment echt voor Wieffer, daar zou ik geen seconde aan hebben getwijfeld."

De analist van ESPN zag maandag al dat de middenvelder van Feyenoord in de basis thuishoort. "Ik was op de training en dan zie je al die jongens met de arm om elkaar heen lopen, omdat ze elkaar lang niet hebben gezien. Dan zie je daarna Wieffer, die er wat onwennig bij loopt en bij niemand steun zoekt. Maar dan komt er een positiespel en gaan alle ballen goed, speelt hij ze altijd op het goede been in. Dan zie je meteen dat iedereen naar hém toekomt om hem op de schouder te kloppen. Dan hoor je er meteen bij. Hij was meteen heel goed en ik snap dus echt niet waarom hij niet speelt."

Toch wil Kraay het liefst positief blijven over Koeman. De wijze waarop de bondscoach zich de afgelopen dagen geprofileerd heeft, zorgt voor respect bij de voormalig prof. "Hij straalt een bepaald soort rust uit, Koeman, en dat komt heel goed aan bij spelers die nu niet verwacht hadden te spelen en er wel in staan. Hij heeft met volle overtuiging gezegd dat spelers die geselecteerd zijn, ook zijn volledige vertrouwen genieten en daar zijn die jonge jongens dan toch blij mee. Hij maakt een hele goede indruk op me."