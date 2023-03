‘Het voelde gelijk al niet goed, dan weet je dat je de Klassieker moet missen’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 19:58 • Jeroen van Poppel

Devyne Rensch baalt enorm dat hij de Klassieker tegen Feyenoord (2-3 verlies) aan zich voorbij moest laten gaan. De rechtsback van Ajax liep vlak voor de topwedstrijd een spierblessure op en zag zijn ploeggenoten vervolgens een cruciale nederlaag lijden. "Een paar dagen voor de Klassieker schoot het op de training in mijn bovenbeen, lies", vertelt Rensch aan Ajax TV.

Rensch wist meteen hoe laat het was. "Het voelde gelijk al niet goed. Ik wist het diep vanbinnen al, maar ik hoopte op een wonder, maar na verschillende testen bleek dat het hem echt niet ging worden. Ik kon helemaal niet rennen, het werd te kort dag. Dan ben je wel even stil, omdat je de 'wedstrijd van het jaar' moet missen. Ik was verdrietig en boos, maar je kan er niks aan doen. Het gebeurde zomaar, ik had ook geen last daarvoor."

De revalidatie van Rensch is in volle gang. "Ik kan moeilijk zeggen hoe lang het gaat duren, maar ik hoop dat ik zo snel mogelijk naar buiten kan. Ik hoop dat ik de eerstvolgende wedstrijd er gewoon weer bij ben." Ajax krijgt op 5 april een snelle kans op revanche tegen Feyenoord. Dan staat de halve finale van de TOTO KNVB Beker in De Kuip gepland. "De halve finale tegen Feyenoord is do or die", weet Rensch. "Ik wil er heel graag bij zijn, omdat ik dit seizoen nog niet tegen Feyenoord heb gespeeld."

"Ik wil het koste wat het kost halen, maar ik moet ook aan mezelf denken natuurlijk", vervolgt de verdediger uit Lelystad. "Ik heb ook wel gehoord dat het een blessure is die vervelend kan worden als je te snel gaat beginnen." Rensch staat sinds de aanstelling van John Heitinga als interim-coach vast op de rechtsbackpositie bij Ajax. De samenwerking met de nieuwe trainer bevalt Rensch. "Toen hij aangesteld werd, maakte hij direct duidelijk hoe we het gingen doen. Heitinga kwam ook met goede afspraken. Natuurlijk is het voor hem ook iets nieuws, maar ik denk dat we als team en staf wel gewoon goed bij elkaar passen."