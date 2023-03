Jhon van Beukering hoort drie beschuldigingen en moet voor rechter komen

Vrijdag, 24 maart 2023 om 19:34 • Guy Habets

Jhon van Beukering wordt verdacht van betrokkenheid bij twee hennepkwekerijen en een mishandeling. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vrijdag. De voormalig spits van onder meer Feyenoord en NEC zal binnen drie maanden op een zitting moeten verschijnen en hoort dan de strafeis van het Openbaar Ministerie.

Van Beukering zou betrokken zijn bij een hennepkwekerij in Klarenbeek, waar 498 plantjes werden gevonden in 2017, en een kwekerij in Deurningen. Daar werden in 2018 maar liefst 890 planten aangetroffen. Daarnaast wordt de voormalig spits verdacht van een mishandeling in Velp in april 2020. Van Beukering zou op straat een nekklem hebben uitgevoerd en dezelfde persoon ook op het hoofd hebben geslagen. Het slachtoffer van de vermeende mishandeling droeg toen een helm.

Vrijdag kwam de zaak al voor bij de politierechter in Arnhem, maar er waren maar 45 minuten gereserveerd voor de zaak. Dat vond de rechter te weinig en dus wordt de zaak uitgesteld. Binnen drie maanden moet er een nieuwe zitting zijn en zal een meervoudige kamer met drie rechters zich over de zaak buigen. Van Beukering en twee andere verdachten zullen zich dan moeten verantwoorden.

Van Beukering debuteerde in 2000 in het betaalde voetbal bij Vitesse en belandde via FC Zwolle, De Graafschap, NEC, opnieuw De Graafschap en Go Ahead Eagles bij Feyenoord. In het seizoen 2010/11 speelde de aanvaller drie officiële wedstrijden voor de Rotterdamse club, waarin hij niet wist te scoren. Later kwam Van Beukering ook nog uit voor het Indonesische Pelita Jaya en FC Dordrecht. Tegenwoordig werkt de nu 39-jarige Velpenaar als portier bij een stripclub in Tilburg.