Schitterende assist Sangaré bij Ivoorkust; Bassey blameert zich met Nigeria

Ibrahim Sangaré heeft zich vrijdag van zijn beste kant laten zien bij Ivoorkust. De middenvelder van PSV was met een fraaie dieptepass verantwoordelijk voor de assist bij de openingstreffer tegen de Comoren. Ex-Ajacied Sébastien Haller en Jean-Philippe Krasso gooiden het kwalificatieduel voor de Afrika Cup in het slot: 3-1. Calvin Bassey zal minder gelukkig terugkijken op de vrijdagmiddag. De verdediger van Ajax ging met Nigeria verrassend in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Guinee-Bissau.

Ivoorkust - de Comoren 3-0

Ivoorkust leek na een kwartier op voorsprong te komen. Hamed Traoré deed het netje bollen, maar de treffer van de aanvaller van Bournemouth werd afgekeurd wegens buitenspel. Nadat ook een treffer van Serge Aurier werd afgekeurd wegens buitenspel, was het na een klein half uur spelen wel raak. Sangaré, die naast Barcelona-middenvelder Franck Kessié centraal op het middenveld stond opgesteld, stuurde Cristian Kouamé weg met een schitterende dieptepass. De vleugelspeler van Fiorentina schoof onder doelman Salim Ben Boina door raak: 1-0. Een kwartier na rust gooide Haller het duel in het slot met een fraaie kopbal: 2-0. Krasso zorgde vlak voor het sluiten van de markt voor de 3-0, waarna Ibroihim Youssouf de eer voor de bezoekers redde: 3-1. Ivoorkust leidt Groep H met zeven punten; Zambia volgt op één punt.

Nigeria - Guinee-Bissau 0-1

Met onder meer Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Kelechi Iheanacho en Victor Osimhen binnen de lijnen stelde bondscoach José Peseiro op het eerste gezicht genoeg aanvallende krachten op. Toch bleek de praktijk anders. Een diepe bal van Guinee-Bissau-verdediger Opa Sanganté kwam terecht voor de voeten van Mama Baldé, die de bal uitstekend aannam en Francis Uzoho passeerde: 0-1. Baldé kreeg daarna nog een grote kans. De aanvaller had voor zijn tweede treffer van de middag moeten tekenen, maar schoot na het uitspelen van Uzoho in het zijnet. Een dure misser zou het echter niet blijken te zijn. Nigeria drong aan, maar de kansen waren niet aan Osimhen, Wilfred Ndidi, Chukwueze, Alex Iwobi en invaller Paul Onuachu besteed. Door de overwinning neemt Guinee-Bissau de eerste plek van Nigeria in Groep A over. Bassey stond centraal in de verdediging en speelde het hele duel mee.