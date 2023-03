Van Nistelrooij noemt grootste fout uit carrière: ‘Had ik nooit moeten doen’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 17:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:02

Ruud van Nistelrooij heeft in gesprek met Gary Neville een boekje opengedaan over het verloop van zijn voetballoopbaan. In de online videoserie Overlap brengt de voormalig rechtsback van Manchester United een bezoek aan zijn oud-ploeggenoot in Eindhoven. Tijdens het gesprek komt Van Nistelrooij's beste trainer, favoriete persoon en grootste misstap aan bod. De huidige trainer van PSV vertelt vervolgens over zijn mislukte avontuur bij Hamburger SV.

Van Nistelrooij beleefde de meest succesvolle periode uit zijn loopbaan bij Manchester United, waar hij tevens de beste manager uit zijn carrière trof. "Dat is Sir Alex Ferguson. Zonder twijfel", aldus de oud-spits. "Omdat ik hem over een langere periode heb gehad als trainer. Vijf jaar in totaal. Ik heb onder geen enkele andere trainer zo lang gespeeld. Als je ziet wat hij heeft nagelaten bij de club... Als ik nu terugkijk op die vijf jaar, op het team en hoe hij het geleid heeft, is hij met afstand de beste."



Joaquín was in de ogen van Van Nistelrooij de speler met het beste karakter in de kleedkamer. "Ik speelde bij Málaga met hem. Hij is een televisiepersoonlijkheid. Hij staat bekend om zijn grappen, maar heeft ook echt een sterk karakter. Hij is bovendien heel grappig." Dan krijgt Van Nistelrooij de keuze tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. "Dan zeg ik altijd Ronaldo, omdat ik met hem heb samengespeeld", aldus Van Nistelrooij, die zowel bij United als Real Madrid op het veld stond met de Portugese sterspeler.

HSV

Van Nistelrooij ging na zijn dienstverband bij Real naar Hamburger SV. Zijn 'grootste fout ooit', aldus de voormalig doelpuntenmaker. "Ik had toen niet weg moeten gaan uit Madrid. Manuel Pellegrini was onze trainer en hij kocht Karim Benzema, Kaká en Ronaldo. Er was geen plek meer voor mij. Ik accepteerde dat, ook omdat ik 33 was. Maar ik wilde mee naar het WK in 2010, dus ik besloot naar HSV te gaan. Dat besluit heb ik achteraf te snel genomen. Ook voor mijn familie was het niet het juiste moment om te gaan."

Van Nistelrooij begon wel goed bij HSV, scoorde meteen twee keer bij zijn eerste wedstrijd, maar kwam uiteindelijk niet verder dan 17 goals en 3 assists in 44 officiële wedstrijden. Ook ging hij niet mee naar het WK. "Als ik dat opnieuw had mogen doen, was ik daar nooit naartoe gegaan. Het was te veel, ook voor de familie. We moesten opnieuw verhuizen. Met de club was niets mis, het waren de persoonlijke omstandigheden. We hadden toen ook net kinderen. Het was geen goed idee om hen weg te halen uit Madrid."