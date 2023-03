Barcelona maakt bekend wat voor blessure Frenkie de Jong heeft opgelopen

Vrijdag, 24 maart 2023 om 17:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:31

Frenkie de Jong kampt met een blessure aan zijn rechter hamstring, zo maakt Barcelona vrijdag bekend via de officiële kanalen. De middenvelder raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid op zondag 19 maart. Hoelang hij uit de roulatie is, moet nog blijken.

"Uit tests is gebleken dat Frenkie de Jong een blessure heeft aan zijn rechter hamstring", meldt Barcelona. "Hij ligt er uit en zijn herstel zal bepalen wanneer hij weer beschikbaar is." De blessure is een flinke tegenvaller voor Barcelona en Oranje, daar De Jong in uitstekende vorm verkeerde. Oranje moet het tegen Frankrijk (vrijdag) en Gibraltar (maandag) stellen zonder de technicus, terwijl Barcelona niet over de Nederlander lijkt te kunnen beschikken voor het duel met Elche op 1 april. Of De Jong de return van de halve finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid haalt, is onduidelijk. Dat duel vindt plaats op 5 april.

"Natuurlijk is dat een streep door de rekening", zei bondscoach Ronald Koeman maandag tijdens de persconferentie. "Frenkie is een belangrijke speler voor dit elftal. Hij heeft een aantal eigenschappen die niet veel spelers hebben. Maar zijn afwezigheid betekent niet dat we ineens het systeem gaan aanpassen, dat zou vreemd zijn. Het wordt wel iets anders, want degene die nu op de positie van Frenkie komt te staan, heeft een andere manier van spelen." Een mogelijke vervanger van De Jong op het middenveld is Mats Wieffer, die een uitstekend seizoen kent bij Feyenoord en voor het eerst is opgeroepen voor Oranje.

Het afhaken van De Jong was zeker niet de enige tegenvaller voor Koeman. Naast de middenvelder moest ook Steven Bergwijn afhaken. De Ajacied kampt met een kniekwetsuur. Koeman riep Donyell Malen en Joey Veerman op als vervangers, al is laatstgenoemde net als vier anderen alweer naar huis. De middenvelder van PSV kreeg net als Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt en Bart Verbruggen last van voedselvergiftiging als gevolg van een slechte kip kerrie. Ryan Gravenberch en Kjell Scherpen werden daarop overgeheveld van Jong Oranje, terwijl ook Stefan de Vrij zich mocht melden bij de selectie.