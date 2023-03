Verweij krijgt op geen enkele wijze contact: ‘Hij is van de aardbodem verdwenen’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 16:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:37

Het lijkt een kwestie van tijd voordat het dienstverband van Gerry Hamstra bij Ajax ten einde loopt. De Telegraaf maakte eerder deze week bekend dat de technisch directeur zijn vertrekwens heeft ingediend bij de club, daar hij zichzelf verantwoordelijk houdt voor het aanstellen van Alfred Schreuder en de mislukte transferzomer. Clubwatcher Mike Verweij krijgt intussen op geen enkele manier contact met Hamstra.

Hamstra ziet in dat hij de schoenen van Marc Overmars niet heeft kunnen vullen. Overmars zelf haalde de Groninger in maart 2021 naar de club om hem van een deel van zijn takenpakket te ontlasten. Toen Overmars amper een jaar later opstapte vanwege grensoverschrijdend gedrag richting enkele vrouwelijke collega's, werd Hamstra vroeger dan gepland naar voren geschoven. Met Klaas-Jan Huntelaar nam hij sindsdien de technische zaken waar en dat ging niet zonder slag of stoot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de podcast Kick-off gaat Verweij dieper op de zaak in. "Ajax heeft het nog steeds niet wereldkundig gemaakt, maar Hamstra is inmiddels volledig van de aardbodem verdwenen", aldus de clubwatcher. "Hij reageert nergens meer op en laat zich niet meer zien. Ajax is bezig om tot ontbinding van het contract te komen. Enerzijds is dat logisch, omdat Hamstra niet heel goed heeft gepresteerd. Maar het is wel goedkoop om alle schuld op hem af te schuiven."

Verweij wil dan ook een voorzichtige lans breken voor de directeur voetbalzaken. "Hij is in een organisatie terechtgekomen waar de commissarissen een jaar lang hebben vertikt om een opvolger voor Overmars te vinden", legt Verweij de vinger op de zere plek. "Hamstra was niet alleen verantwoordelijk voor de aankopen en de aanwinsten. Dat waren Edwin van der Sar (algemeen directeur, red.) en Klaas-Jan Huntelaar (assistent van Hamstra, red.) ook. Die lijken nu buiten schot te blijven en dat is niet helemaal terecht."

Valentijn Driessen kan zich niet vinden in het medeleven van Verweij. "Dit was een ultieme kans om zich te bewijzen als technisch directeur", stelt de chef voetbal van De Telegraaf. "Er is meer dan honderd miljoen uitgegeven afgelopen zomer. Daar moet je wel een selectie mee samen kunnen stellen die met twee vingers in de neus kampioen van Nederland wordt. Ook met het gegeven dat er voor honderd miljoen aan spelers is vertrokken. Bovendien had Hamstra een goede trainer moeten aanstellen."