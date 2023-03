Spijt na vermeende droomtransfer: ‘Hij had prima bij Ajax kunnen blijven’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 16:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:09

Daley Blind heeft spijt van zijn overstap naar Bayern München. Dat meldt Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de journalist heeft de linksback annex centrumverdediger dat tegen een aantal vertrouwelingen gezegd. Onder meer de komst van João Cancelo op de slotdag van de winterse transfermarkt draagt bij aan het gevoel van Blind dat hij de overstap niet had moeten maken.

Bayern-trainer Julian Nagelsmann wordt vermoedelijk vrijdag nog ontslagen als trainer van der Rekordmeister. "Dat heeft alles met de stand in de Bundesliga te maken", duidt Verweij. "Ik denk wel dat het heel vervelend is voor Blind, die al heel snel spijt had van zijn overstap naar Bayern. Als hij even langer had gewacht, was Alfred Schreuder gewoon weggeweest." Blind raakte zijn basisplaats op de linksbackpositie onder Schreuder kwijt en toen de verdediger afscheid nam van de selectie van Ajax, weigerde Schreuder zich bij Blind te melden. Na de wedstrijd tegen FC Volendam (1-1) op 26 januari kreeg de oefenmeester zijn congé. De linksbackpositie bij Ajax wordt tegenwoordig doorgaans ingevuld door Calvin Bassey of Owen Wijndal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij (Blind, red.) had prima bij Ajax kunnen blijven", vervolgt Verweij. Presentator Pim Sedee werpt vervolgens de vraag op of 'Blind gezegd heeft spijt te hebben van zijn overstap'. "Dat heeft hij volgens mij tegen een aantal vertrouwelingen wel gezegd", reageert Verweij. "Ook omdat Bayern onmiddellijk een nieuwe linksback aantrok voordat hij goed en wel gesetteld was in München", doelt hij op Cancelo, die op 31 januari op huurbasis werd overgenomen van Manchester City. "Ik denk dat het heel verstandig is voor Daley Blind om nu toch de ontsnappingsroute richting Marc Overmars te nemen en richting Antwerpen te gaan", besluit Verweij.

In januari was Blind al dicht bij een transfer naar Royal Antwerp, maar nadat Bayern zich meldde viste de club van technisch directeur Marc Overmars achter het net. Mogelijk vertrekt Blind in de zomer alsnog naar Antwerp, daar de linkspoot na dit seizoen uit zijn contract loopt in Beieren. Blind kwam tot op heden viermaal in actie voor Bayern, waarvan slechts één als basisspeler. Ryan Gravenberch staat net als zijn teamgenoot ook niet vaak aan de aftrap. De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, verscheen net als Blind voor het laatst aan de aftrap bij de met 3-2 verloren wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach op 18 februari. Sport 1 wist vrijdag te melden dat de clubleiding ontevreden is over de weinige speelminuten die talenten van Bayern, waaronder Gravenberch, krijgen van Nagelsmann.