Agüero en Laporta spreken over toekomst Messi: ‘Ik denk vijftig procent kans’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 15:12 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:14

Lionel Messi overweegt terug te keren naar Newell’s Old Boys. Dat meldt Sergio Agüero, oud-ploeggenoot en goede vriend van Messi, aan het Braziliaanse UOL Esporte. Agüero zegt tevens te denken dat de kans 'vijftig procent' is dat Messi terugkeert bij Barcelona. De Argentijn staat nog tot medio 2023 onder contract bij Paris Saint-Germain. Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft zich inmiddels ook voorzichtig uitgesproken over een mogelijke terugkeer naar Catalonië. "Messi weet dat de deuren van Barça openstaan."

Over de toekomst van Messi is veel te doen. De Argentijn leek dicht bij een akkoord te zijn met PSG, maar een krabbel onder een nieuwe verbintenis is nog altijd niet gezet. "Hij denkt er serieus over na om voor Newell’s Old Boys te gaan spelen”, zegt Agüero over de toekomstplannen van Messi. Laatstgenoemde speelde vijf jaar voor de club uit Rosario, waarna la Pulga zich bij de jeugdopleiding van Barcelona voegde. Begin deze maand liet de trainer van Newell's, Gabriel Heinze, zich uit over een mogelijke terugkeer. "Ik geneer me een beetje om over Messi te praten", liet de oud-verdediger weten tegenover Mundo Deportivo. "De enige die moest beslissen of hij terugkomt of niet is hijzelf. Niemand heeft de verplichting om te komen."

Agüero liet zich ook uit over een mogelijke terugkeer van Messi naar Barcelona, waar de inmiddels 35-jarige aanvaller uitgroeide tot wereldster. "Ik denk dat de kans vijftig procent is dat hij terugkeert naar Spanje en weer voor Barcelona gaat spelen. Dat is zijn thuis. Als Laporta een stap zet en contact met hem opneemt, denk ik dat de terugkeer van Messi een serieuze mogelijkheid is." Laporta liet zich vrijdag ook uit over een mogelijke terugkeer van de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar. "Messi weet dat de deuren van Barça openstaan", vertelde hij bij The Business and Money Behind Sports. "We zullen zien. Ik moet een manier vinden om de huidige relatie tussen Messi en Barça te verbeteren."

"De nalatenschap toen ik president werd was geen goede", vervolgt Laporta. "Ik moest een beslissing nemen waar ik niet blij mee ben." Messi vertrok in 2021 transfervrij uit het Spotify Camp Nou en tekende een tweejarig contract bij PSG. Messi leek zijn verbintenis in de Franse hoofdstad te verlengen tot medio 2024, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Clubwatcher Gerard Romero wist deze week nog te melden dat Messi komende zomer terug wil keren naar Barcelona. Laporta houdt zich op de vlakte. "Messi is de beste speler in de geschiedenis. Hij is de belangrijkste speler in de geschiedenis van Barça. Ik moet opletten met wat ik zeg. Messi is speler van PSG en dat moet ik respecteren. Leo weet dat we hem in onze harten hebben gesloten."