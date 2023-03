Waar kun je de Premier League in Nederland bekijken en live streamen?

Vrijdag, 24 maart 2023 om 16:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:15

Zoek je een beetje extra spanning op televisie? Wacht dan niet langer en neem een abonnement op Viaplay! Start gelijk met streamen en volg de spannende titelstrijd in Engeland tussen Arsenal en Manchester City de komende weken op de voet!

Geniet op Viaplay van de grootste sterren!

De Premier League is al jaren de populairste competitie ter wereld, dus ook in Nederland. En met een abonnement bij Viaplay mis je geen enkel doelpunt meer van Erling Braut Haaland, Harry Kane en Wout Weghorst. Sluit dus snel een jaarabonnement af bij Viaplay, dan kijk je voortaan met korting naar de allermooiste wedstrijden in de Premier League.

Kijk elk duel in de Premier League live bij Viaplay!

De beste analisten bij Viaplay!

Voorafgaand, in de rust en na afloop van elke topwedstrijd in de Premier League zijn er deskundige analyses van onder meer Frank de Boer en Jaap Stam, die jarenlang op topniveau hebben gespeeld. Daarnaast heeft Viaplay diverse commentatoren die je begeleiden bij de mooiste beelden vanuit de fraaiste stadions in Engeland.

Wat kost een abonnement bij Viaplay?

Speciaal voor nieuwe abonnees heeft Viaplay een aantrekkelijk jaarabonnement in de aanbieding. Voor slechts 13,99 euro per maand kun je alle topduels uit de Premier League streamen. Kijk dus twaalf maanden lang Engels topvoetbal met 12,5 procent korting!