BILD onthult welk exorbitant bedrag Julian Nagelsmann opstrijkt bij ontslag

Vrijdag, 24 maart 2023 om 14:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:49

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Julian Nagelsmann zijn koffers kan pakken als trainer van Bayern München. Donderdagavond maakte BILD bekend dat de 35-jarige oefenmeester per direct vertrekt. Een officiële bevestiging van Bayern is tot op heden echter uitgebleven. Mocht Nagelsmann daadwerkelijk vertrekken bij der Rekordmeister, dan hoeft hij niet op een houtje te bijten. De Duitser krijgt een exorbitant bedrag mee.

Vrijdag zijn Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic bij elkaar gekomen op het trainingscomplex van Bayern aan de Säbener Straße, maar van een officiële persverklaring is nog altijd geen sprake. Ook Nagelsmann hult zich voorlopig in stilzwijgen. Kort na 13.00 vrijdagmiddag reed de Duitse oefenmeester in zijn Audi naar huis, waar hij meteen de ondergrondse parkeergarage indook. Naast hem zat zijn geliefde Lena Wurzenberger, voormalig journalist bij BILD.

Niet veel later stopten ook Nagelsmann's adviseurs Kai Psotta en Sascha Breese bij de villa van de vooruitstrevende coach. Vermoedelijk wordt op dit moment het verdere verloop besproken. Vast staat dat Nagelsmann in financieel opzicht geen slechte tijd tegemoet gaat. De enkelvoudig landskampioen heeft namelijk een slordige dertig miljoen euro tegoed van de huidige nummer twee van de Bundesliga, daar hij nog een meerjarig contract had en een jaarsalaris opstreek van negen miljoen euro.

Trainers die ontslagen worden krijgen doorgaans een vooraf vastgestelde ontslagpremie mee, maar omdat Nagelsmann voor het verstrijken van zijn tweede seizoen op straat wordt gezet, gaat die clausule voor hem niet op. Een bijzondere ontslagvergoeding gaat pas gelden bij ontslag na het tweede jaar van het contract. Met nog een contract voor drie jaar lopen de bedragen in de tientallen miljoenen euro's voor Bayern. De drie assistenten van Nagelsmann mogen bij een eventueel ontslag vijf miljoen euro 'verdelen'.

Bayern betaalde in 2021 zo'n 25 miljoen euro om Nagelsmann los te weken bij RB Leipzig. Met een jaarsalaris van acht à negen miljoen euro en een langlopend contract tot medio 2026 hadden beide partijen alle vertrouwen in een langdurige samenwerking. De managementstijl en communicatieve vaardigheden worden echter genoemd als zwakke punten van Nagelsmann. Thomas Tuchel, die vorig jaar september werd ontslagen bij Chelsea, staat in de startblokken om het stokje over te nemen van Nagelsmann.

Reactie Kimmich

Vrijdag werd duidelijk dat de situatie bij Bayern ook onderwerp van gesprek is bij de nationale ploeg, daar Joshua Kimmich al snel werd gevraagd naar de situatie bij zijn werkgever. "Het is een hot topic en dat begrijp ik, maar de bevestiging van de club is er nog niet", aldus de captain van de nationale ploeg. "Daarom hoop ik dat jullie begrijpen dat ik er weinig over kan en wil zeggen. Ik kan nu alleen zeggen dat Julian Nagelsmann een uitstekende trainer is. Ik heb veel toptrainers gehad, maar hij staat zeker in mijn topdrie."