Na week van ellende krijgt Ronald Koeman eindelijk eerste opsteker

Vrijdag, 24 maart 2023 om 13:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:26

Er zijn geen nieuwe virusgevallen aan het licht gekomen bij Oranje, zo heeft een woordvoerder van de KNVB laten weten aan De Telegraaf. Bondscoach Ronald Koeman liet donderdag tijdens de persconferentie weten te vrezen voor nieuwe gevallen, maar dat is dus niet het geval. Woensdagavond werden liefst vijf spelers getroffen door een infectie. Bovengenoemd dagblad wist te melden dat het om een voedselvergiftiging ging, maar die geruchten worden ontkracht.

Het is een van de weinige dagen sinds zijn aanstelling dat Koeman niet meteen met tegenslagen te maken krijgt. Nadat in eerste instantie Frenkie de Jong en Steven Bergwijn al moesten afhaken voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, kwam daar donderdagochtend een waslijst bij door een infectie. Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman, Bart Verbruggen en Cody Gakpo dienden het kamp meteen te verlaten. Voor hen werden drie vervangers opgeroepen.

Ondanks het grote aantal afwezigen, ziet Koeman het duel met Frankrijk met vertrouwen tegemoet. "Gelukkig heb ik deze week veel jongens getraind op een andere positie. In dat opzicht verandert het strijdplan niet", aldus de bondscoach, die onder meer experimenteerde met Brian Brobbey als buitenspeler. "We hebben op alle aanvallende posities een dubbele bezetting. Ik heb zes aanvallers op papier staan en dat is voor mij voldoende." Koeman haalde na het uitvallen van Berwijn Donyell Malen al bij de groep.

Oranje werkte in eerste instantie met 25 spelers toe naar het duel met de Fransen, maar dat aantal is door alle afvallers teruggebracht naar 23. In aanloop naar het duel met Gibraltar (maandag) wordt de situatie opnieuw bekeken. Voor Ryan Gravenberch en Kjell Scherpen is de voorbereiding allerminst ideaal. Zij kwamen donderdag pas laat over van Jong Oranje en trainden nog niet mee. Stefan de Vrij deed dat wel. Het duel met Frankrijk begint vrijdagavond om 20.45 in het Stade de France.