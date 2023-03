Bayern München bevestigt ontslag Nagelsmann; Tuchel tekent tot medio 2025

Vrijdag, 24 maart 2023 om 17:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:01

Julian Nagelsmann is ontslagen als trainer van Bayern München, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. BILD schreef donderdag al over het aanstaande congé van de 35-jarige oefenmeester, die nu dus definitief op zoek moet naar een nieuwe club. Thomas Tuchel wordt zijn opvolger bij der Rekordmeister. De ex-trainer van onder meer Chelsea en Paris Saint-Germain tekent tot medio 2025. Tuchel staat maandag voor het eerst voor de groep.

Het nieuws over het ontslag van Nagelsmann is opvallend, daar Bayern nog volop in de race is voor het kampioenschap, de kwartfinale van de Champions League heeft bereikt en in de kwartfinale van het bekertoernooi staat. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano waren er echter serieuze problemen tussen Nagelsmann en de clubleiding van Bayern. Ook vanuit de spelersgroep zou er weinig vertrouwen zijn in de tactische keuzes van de Duitser. Net als Nagelsmann moeten ook assistent-trainers Dino Toppmöller, Benjamin Glück en Xaver Zembrod het veld ruimen.

Volgens het Duitse Sky Sport liggen er meerdere redenen ten grondslag aan het ontslag van Nagelsmann. Allereerst valt de sportieve ontwikkeling in de Bundesliga tegen. De club wisselt goede periodes af met mindere en afgelopen weekend werd er nog met 2-1 verloren van Bayer Leverkusen. Daardoor is Borussia Dortmund de koploper van de Bundesliga met één punt voorsprong op Bayern. Op 1 april, na afloop van de interlandperiode, neemt Bayern het in eigen huis op tegen Dortmund. Ten tweede valt de ontwikkeling van aankopen en talenten tegen, met uitzondering van Jamal Musiala.

Sport 1 voegt toe dat de clubleiding teleurgesteld is over de relatief magere speeltijd voor talenten als Ryan Gravenberch, Mathys Tel, Paul Wanner en Arijon Ibrahimovic. De leiding zou dat over het hoofd hebben gezien, als Bayern constanter zou hebben gepresteerd. Ook viel het de clubleiding en spelers tegen dat Nagelsmann op skivakantie ging, terwijl de selectie gewoon aan het werk was. Volgens de clubleiding gaf Nagelsmann daarmee een verkeerd signaal af. Sportief directeur Hasan Salihamidzic, raad van commissarissen-voorzitter Herbert Hainer en algemeen directeur Oliver Kahn wilden vrijdagochtend nog geen commentaar geven.

Nagelsmann begon zijn trainersloopbaan bij FC Augsburg, waar hij de jeugd onder zijn hoede had. Ook bij 1860 München en TSG Hoffenheim trainde hij verschillende jeugdteams, waarna hij in 2016 voor het eerst op eigen benen kwam te staan. Via Hoffenheim verdiende hij in 2019 een transfer naar RB Leipzig. Onder leiding van Nagelsmann werden die Roten Bullen groepswinnaar in de Champions League, waardoor ze zich voor het eerst in de clubgeschiedenis plaatsten voor de knock-outfase van het miljardenbal. Uiteindelijk strandde Leipzig in de halve finale.

De prestaties van Nagelsmann leverden hem in het voorjaar van 2021 een akkoord op met Bayern, waar hij de opvolger was van Hansi Flick. Bayern betaalde naar verluidt 25 miljoen euro aan Leipzig en maakte van de 35-jarige oefenmeester de duurste trainer aller tijden. Het vorige record stond op naam van André Villas-Boas, die in 2011 voor 15 miljoen euro door Chelsea werd weggeplukt bij FC Porto. Met Bayern won Nagelsmann, die vermoedelijk dertig miljoen euro meekrijgt, eenmaal de landstitel en twee keer de Duitse Supercup.