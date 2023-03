Twente voorkomt gratis vertrek van vier sleutelspelers en kondigt afscheid aan

Vrijdag, 24 maart 2023 om 11:40 • Wessel Antes

FC Twente heeft de opties in de contracten van sleutelspelers Gijs Smal, Mees Hilgers, Ricky van Wolfswinkel en Vaclav Cerny gelicht. Laatstgenoemde blijft daardoor twee jaar (tot medio 2025) langer aan de club verbonden. Smal, Hilgers en Van Wolfswinkel liggen nu tot medio 2024 vast. Ook reservespeler Max Bruns blijft een seizoen langer bij Twente, terwijl van Denilho Cleonise na dit seizoen definitief afscheid wordt genomen. De Tukkers laten de optie om de 21-jarige buitenspeler langer te behouden links liggen.

Ook Wout Brama, Julio Pleguezuelo en Virgil Misidjan beschikken over een aflopend contract in Enschede, maar Twente is nog met de betreffende spelers in gesprek over een nieuwe verbintenis. Het verlengen van het contract van Misidjan lijkt de hoogste prioriteit te hebben, want de pijlsnelle buitenspeler is bezig aan een uitstekend seizoen bij Twente. In 29 officiële wedstrijden voor de club was de 29-jarige aanvaller goed voor zeven doelpunten en vijf assists. Brama en Pleguezuelo kwamen beduidend minder in actie tot dusver.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twente is nog op zoek naar een trainer voor het nieuwe seizoen. In februari kondigden Ron Jans (hoofdtrainer) en Jan Streuer (technisch directeur) hun vertrek aan bij de club. Laatstgenoemde wordt vervangen door Arnold Bruggink, die vermoedelijk direct staat voor een drukke transferzomer. Uitgaande transfer van Hilgers en Smal lijken, ook na het lichten van de opties, geen onrealistisch scenario. Een vertrek van Ramiz Zerrouki (contract tot medio 2024) is onvermijdelijk.

Zerrouki werd dit seizoen veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord, terwijl de controleur volgens het Eindhovens Dagblad inmiddels ook bovenaan het lijstje van PSV staat. De Eindhovenaren zouden ook Hilgers op de radar hebben staan, al geniet die ook weer belangstelling van Ajax. Smal staat naar verluidt weer op de lijstjes van diverse Bundesliga-clubs, waaronder Borussia Mönchengladbach.