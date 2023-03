Groningen handelde in strijd met de wet en moet Wormuth enorm bedrag betalen

Vrijdag, 24 maart 2023 om 11:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:22

FC Groningen moet de eerder dit seizoen ontslagen Frank Wormuth ruim vier ton betalen, zo is vrijdag bekend geworden. De arbitragecommissie van de KNVB heeft geoordeeld dat het contract van de Duitse oefenmeester in strijd met de wet is opgezegd. Wormuth, die ruim een miljoen euro eiste, vindt dat hij imagoschade heeft geleden door de handelwijze van Groningen. De arbitragecommissie stelde hem deels in het gelijk en vindt dat Wormuth recht heeft op 405.833 euro.

Groningen besloot in november om zich na een reeks slechte resultaten te ontdoen van Wormuth. In het contract van de Duitse trainer was een bepaling opgenomen dat de club als ontslagvergoeding een jaarsalaris zou moeten uitbetalen, een bedrag van 280.000 euro. Nadat Groningen dat overmaakte, boekte Wormuth het bedrag echter terug. De coach meende recht te hebben op meer en stelde zijn eis vast op een miljoen euro. Daar is de commissie niet in meegegaan.

Wel wordt Wormuth voor een groot gedeelte in het gelijk gesteld, zo schrijft Voetbal International. Tijdens het vonnis heeft de commissie besloten dat de Duitse oefenmeester recht heeft op de helft van de restwaarde van zijn contract. Dit komt neer op een bedrag van ruim vier ton. Wormuth had voor drie jaar getekend bij Groningen, maar werd al na vier maanden ontslagen. De oefenmeester is van mening dat hem niet kan worden aangerekend dat er sprake was van een mismatch.

Vier weken geleden, tijdens de eerste zitting, voerde Wormuth zelf het woord. "Het is een probleem tussen Mark-Jan Fledderus en mij, dat was het de hele tijd. Tussen hem en mij was veel ruimte, maar tussen hem en Gudde was geen ruimte. Niemand stond achter mij, ze hebben nooit geluisterd naar wat ik zei. Het is ongelofelijk wat ik beleefd heb in Groningen, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ineens was ik weg. Daarna heb ik het afgegeven aan mijn zaakwaarnemers en advocaten."