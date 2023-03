Emanuelson: ‘Hij zag eruit als een zwerver, maar maakte heel veel indruk op mij’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 11:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:21

Urby Emanuelson heeft in de talkshow Voetbalstories een boekje opengedaan over zijn voetbalcarrière. De voormalig speler van Ajax, AC Milan en AS Roma is tegenwoordig werkzaam als lid van de technische staf bij FC Utrecht, waar hij proeft aan een leven als trainer. Geregeld laat hij in de media zijn licht schijnen op zijn leven als profvoetballer. Zo blikt hij ditmaal terug op zijn beste trainer, moeilijkste tegenstander en favoriete Ajax-speler.

Emanuelson noemt een tweetal spelers waar hij het heel moeilijk tegen heeft gehad gedurende zijn loopbaan. "Salomon Kalou was heel lastig om te bespelen", aldus de voormalig Ajacied. "Alexander Hleb ook. Hij heeft op mij heel veel indruk gemaakt. Toentertijd had je nog het Amsterdam Tournament (vriendschappelijk toernooi in de ArenA, red.). Als spelers kwamen wij toen vanuit de bus het veld op. Hij had een vissershoedje op en zag eruit als een zwerver. Niemand kende hem, hij kwam net van Bayer Leverkusen. Wij maakten grapjes over hoe hij erbij liep. Maar toen we het veld op kwamen... Hij was écht goed."

Alexander Hleb als speler van Arsenal.

In zijn tijd bij Ajax heeft Emanuelson veel gehad aan Maxwell. "Het is moeilijk aan te geven op welke positie ik het best gerendeerd heb bij Ajax. Ik speelde het liefst op het middenveld, voel me ook meer middenvelder dan linksback. Maar als linksback heb ik mijn debuut gemaakt. Dat ging goed. Ik moest Maxwell vervangen, dat was geen makkelijke taak. Maar Maxwell is voor mij wel echt een voorbeeld geweest. Ik wil niet zeggen dat ik zijn speelstijl gekopieerd heb, maar ik heb wel veel weg van hoe hij die positie heeft ingevuld."

Ook krijgt Emanuelson de vraag wie zijn beste trainer was. De voormalig Oranje-international kreeg gedurende zijn carrière met verschillende grootmeesters te maken, maar is van één trainer bijzonder onder de indruk geraakt. "Het is moeilijk om één trainer te noemen, omdat ik van heel veel trainers iets heb geleerd. Maar Erik ten Hag heeft de meeste indruk op mij gemaakt. Ik kwam uit het buitenland naar Nederland en was de werkwijze in Nederland gewend. Maar onder Ten Hag was dat anders. Hij heeft in die zes maanden heel veel indruk op mij gemaakt."