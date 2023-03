Geertruida maakt debuut tegen Frankrijk; ook Taylor verrassend in de basis

Vrijdag, 24 maart 2023 om 19:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:34

Ronald Koeman begint met Feyenoorder Lutsharel Geertruida en Ajacied Kenneth Taylor in de basis aan het EK-kwalificatieduel met Frankrijk. De bondscoach van Oranje kan in Parijs niet beschikken over de aanvankelijk opgeroepen Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, Bart Verbruggen, Sven Botman, Joey Veerman, Matthijs de Ligt en Cody Gakpo en moest dus behoorlijk improviseren. Onder de lat keert Jasper Cillessen terug in het Nederlands elftal. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien op NPO 3.

Met Kylian Mbappé als nieuwe aanvoerder gaat Frankrijk voor zijn eerste EK-goud sinds 2000. Les Bleus verloren slechts één van hun laatste negentien EK-kwalificatiewedstrijden en gelden in eigen huis voor velen als favoriet. Toch verloor Frankrijk vorig jaar tweemaal in eigen huis. In het kader van de Nations League bleken Denemarken (1-2) en Kroatië (0-1) te sterk. Bondscoach Didier Deschamps zag na de verloren WK-finale enkele geroutineerde namen afzwaaien en heeft daarom ruimte voor drie debutanten in de selectie: Khéphren Thuram (OGC Nice), Wesley Fofana (Chelsea) en Brice Samba (RC Lens). Van de laatste zes onderlinge ontmoetingen met Oranje wonnen de Fransen er liefst vijf.

Koeman zal juist naar die ene gewonnen wedstrijd wijzen. Een prima spelend Nederland won onder de teruggekeerde bondscoach in 2018 met 2-0 van Frankrijk. In het duel voor de Nations League waren Georginio Wijnaldum en Memphis Depay toen de doelpuntenmakers. Koeman kan bepaald niet over zijn sterkste selectie beschikken. Meerdere spelers werden geveld door een virusinfectie, waardoor Kjell Scherpen, Ryan Gravenberch en Stefan de Vrij zich alsnog mochten melden. Oranje is de laatste negentien wedstrijden over negentig minuten ongeslagen. De laatste keer dat Nederland in reguliere speeltijd onderuitging was op het EK in 2021 tegen Tsjechië.

Geertruida werd aan de rechterkant van de defensie verwacht, maar volgens de officiële opstelling van de KNVB speelt de Feyenoorder centraal naast Virgil van Dijk. Jurriën Timber bezet de rechtsbackpositie, terwijl Nathan Aké de linkerkant bestrijkt. Op het middenveld kiest Koeman voor controle met Marten de Roon en Taylor, terwijl Wijnaldum de voorste middenvelder is. Mats Wieffer, door sommigen in de basis verwacht, start op de bank. De voorhoede bestaat uit Steven Berghuis, Memphis Depay en Xavi Simons. Laatstgenoemde mag het nu dus vanaf een voor hem redelijk onbekende vleugel laten zien. Het duel in het Stade de France wordt gefloten door de Italiaanse arbiter Maurizio Mariani.

Opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Konate, Upamecano, Theo Hernández; Tchouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Kolo Muani.

Opstelling Nederland: Cillessen; Timber, Geertruida, Van Dijk, Aké; De Roon, Wijnaldum, Taylor; Berghuis, Memphis, Simons.