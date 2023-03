Uiterst pijnlijke details over ontslag Nagelsmann; Tuchel start maandag

Vrijdag, 24 maart 2023 om 09:59 • Wessel Antes • Laatste update: 10:04

De clubleiding van Bayern München heeft een vergadering gepland voordat het ontslag van Julian Nagelsmann officieel wereldkundig wordt gemaakt, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op Twitter. De 35-jarige trainer wordt zelf ook spoedig op trainingscomplex Säbener Straße verwacht om de afhandeling van zijn contract (tot medio 2026) te bespreken. Thomas Tuchel gaat als opvolger maandag al beginnen aan zijn nieuwe klus. Donderdagavond meldde Romano al meer over de pijnlijke wijze waarop Nagelsmann zijn ontslag meekreeg.

Het Duitse BILD bracht vrijdag de primeur over het ontslag van Nagelsmann bij der Rekordmeister. Volgens Romano las de Duitse oefenmeester in de media dat hij zijn congé gaat krijgen in München. In de loop van vrijdag zal dat officieel gebeuren. Volgens Romano waren er serieuze problemen tussen Nagelsmann en de clubleiding van Bayern. Ook vanuit de spelersgroep zou er weinig vertrouwen zijn in de tactische keuzes van de Duitser.

Donderdag werd ook direct duidelijk wie Nagelsmann gaat opvolgen in de Allianz Arena: Thomas Tuchel. De voormalig coach van Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en Chelsea staat naar verluidt maandag al op het trainingsveld bij Bayern. Donderdagavond zou de club de papieren al in orde hebben gemaakt voor Tuchel. De 49-jarige oefenmeester zal met zijn nieuwe club de jacht openen op zijn voormalig werkgever Dortmund.

Bayern begon het seizoen wisselvallig onder Nagelsmann en wist slechts drie van de eerste zeven competitiewedstrijden te winnen. Desondanks behield de clubleiding het vertrouwen, hetgeen de vooraanstaande trainer terugbetaalde met een reeks van dertien wedstrijden op rij zonder nederlaag. De laatste wedstrijd voor de interlandbreak ging echter met 2-1 verloren bij Bayer Leverkusen, waardoor de landskampioen genoegen moet nemen met de tweede plek in de Bundesliga achter Dortmund. De achterstand bedraagt één punt.

Bayern strijdt echter op drie fronten mee en neemt het in de kwartfinale van de Champions League op tegen Manchester City. Ook in het nationale bekertoernooi is de kwartfinale bereikt. Daarin is op 4 april het SC Freiburg van Mark Flekken de tegenstander. Toch is het vertrouwen van de clubleiding in Nagelsmann weggevaagd. De prestaties van de tacticus leverden hem in het voorjaar van 2021 een akkoord op met Bayern, waar hij de opvolger was van Hansi Flick. Bayern betaalde naar verluidt 25 miljoen euro aan Leipzig en maakte van de Duitse oefenmeester de duurste trainer aller tijden. Met Bayern won Nagelsmann eenmaal de landstitel en twee keer de Duitse Supercup.