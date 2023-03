Memphis vol wrok over clubleiding Barça: ‘Ik heb daar echt geen respect voor’

Vrijdag, 24 maart 2023 om 09:22 • Wessel Antes • Laatste update: 11:51

Memphis Depay heeft het publiekelijk opgenomen voor bondscoach Ronald Koeman. De 29-jarige aanvaller van Atlético Madrid vindt de wijze waarop de zestigjarige keuzeheer moest vertrekken bij Barcelona ‘niet oké’. Koeman haalde Memphis in de zomer van 2021 naar Barcelona en kreeg een aantal maanden later al zijn congé. De sterspeler van het Nederlands elftal trok afgelopen winter zelf de deur achter zich dicht in het Spotify Camp Nou.

In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt Memphis terug op het ontslag van Koeman bij Barça. “De manier waarop Ronald is behandeld bij Barcelona, is niet oké. Ik heb daar echt geen respect voor. Koeman is een trainer met klasse en een fantastisch persoon. Dit verdiende hij zeker niet.” Memphis speelde in totaal 42 officiële wedstrijden voor de Catalanen, waarin hij goed was voor veertien doelpunten en twee assists.

Op 20 januari van dit jaar zette Memphis zijn handtekening bij Atlético, waardoor het avontuur in Barcelona als een nachtkaars uitging. In zijn laatste periode moest Memphis het continu doen met een rol als reservespeler. “Natuurlijk was het een teleurstelling, maar teleurstelling hoort erbij. In voetbal ga je gewoon weer door. Soms gaan de dingen heel snel, ik had amper tijd om te verhuizen, maar ik voel me steeds fitter in Madrid, en ik speel ook steeds meer.” In de Spaanse hoofdstad ligt Memphis vast tot medio 2025.

Dat Memphis steeds fitter wordt heeft te maken met de werkwijze van Diego Simeone. “Ik heb een bepaald soort training nodig om fysiek in een optimale staat te zijn. Bij Barcelona ging dat niet altijd goed, bij Atlético wel. De manier van werken past perfect bij mij. Je kunt je wel voorstellen hoe dat gaat onder Diego Simeone: die wil alles voluit, met heel veel passie. Ik merk aan alles dat ik daar sterker van word.” In zijn eerste acht wedstrijden voor Atleti was Memphis goed voor drie doelpunten.