Vermoedelijke XI Oranje: Feyenoorders staan voor grote vuurdoop

Vrijdag, 24 maart 2023 om 08:15 • Wessel Antes • Laatste update: 08:33

Het Nederlands elftal begint vrijdagavond tegen Frankrijk aan de kwalificatie voor het EK van 2024. Bondscoach Ronald Koeman begint zijn tweede termijn als keuzeheer met behoorlijk wat pech. De zestigjarige Zaandammer kan in Parijs niet beschikken over de aanvankelijk opgeroepen Frenkie de Jong, Steven Bergwijn, Bart Verbruggen, Sven Botman, Joey Veerman, Matthijs de Ligt en Cody Gakpo. De wedstrijd in het Stade de France was al een zware opgave, maar is door de vele afwezigen inmiddels een monsterklus geworden.

Onder de lat lijkt Jasper Cillessen de eerste keuze van Koeman te worden. Justin Bijlow (polsblessure) Andries Noppert (buikblessure) zijn er deze interlandperiode niet bij, terwijl Verbruggen een van de vijf spelers was die het trainingskamp van Oranje moest verlaten met een virusinfectie. Kjell Scherpen meldde zich daardoor donderdagavond in Parijs om als derde doelman achter Mark Flekken op de bank plaats te nemen.

Achterin staat Lutsharel Geertruida voor een loodzware klus. De Feyenoorder lijkt in de Franse hoofdstad tijdens zijn interlanddebuut de zware opgave te krijgen om Kylian Mbappé te temmen. Jurriën Timber en Virgil van Dijk vormen het centrale duo, terwijl Nathan Aké de linksbackpositie mag invullen. Op het middenveld hoopt Koeman de controle te bewaren met Marten de Roon en Mats Wieffer. Ook laatstgenoemde zou daardoor zijn debuut maken in Oranje. De teruggekeerde Georginio Wijnaldum lijkt als voorste middenvelder aan de wedstrijd te beginnen.

Voorin zijn de opties op de vleugels mager voor Koeman, die tijdens de persconferentie al aangaf dat hij in Steven Berghuis meer een rechtsbuiten dan een middenvelder ziet. De Ajacied zal op de rechtervleugel plaatsnemen naast Memphis Depay. Xavi Simons, die tot dusver pas één interland speelde, lijkt vanaf links aan te treden. Koeman houdt in Parijs in ieder geval vast aan zijn favoriete 4-3-3-formatie, zo liet hij al weten in aanloop naar het duel.

Tegenstander Frankrijk

Bij de Fransen werd Mbappé deze week benoemd tot eerste aanvoerder. De 24-jarige sterspeler vormt volgens L'Équipe een voorhoede met Kingsley Coman en Randal Kolo Muani. Op doel neemt Mike Maignan de taak over van Hugo Lloris, die begin januari als recordinternational zijn voetbalpensioen bij les Bleus aankondigde. De wedstrijd tussen Frankrijk en Nederland begint vrijdagavond om 20.45 uur en is live te zien op NPO 1. Het duel wordt gefloten door de Italiaanse arbiter Maurizio Mariani.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernández; Tchouámeni, Griezmann, Rabiot; Coman, Kolo Muani, Mbappé.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen; Geertruida, Timber, Van Dijk, Aké; De Roon, Wijnaldum, Wieffer; Berghuis, Memphis, Simons.

