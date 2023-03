Messi steelt de show met heerlijke vrije trap tijdens Argentijns voetbalfeest

Vrijdag, 24 maart 2023 om 07:17 • Wessel Antes • Laatste update: 07:21

Argentinië heeft de eerste oefeninterland na de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk met een zege afgesloten. In Buenos Aires was la Albiceleste een maatje te groot voor Panama: 2-0. Lionel Messi speelde de volle negentig minuten uit en kroonde zich vlak voor tijd tot man van de avond met een heerlijke vrije trap. Het voetbalfeest stond overigens vooral in het teken van de prestigieuze titelwinst in Qatar, daar de FIFA-wereldbeker voortdurend het middelpunt was.

Bijzonderheden:

In de 78ste minuut zag Messi zijn vrije trap nog op de lat belanden, waarna Juventus-middenvelder Leandro Paredes verzuimde de rebound in te tikken. Met wat geluk kwam de bal alsnog voor de voeten van supertalent Thiago Almada terecht, die het lege doel wel wist te vinden: 1-0. Vervolgens mocht Messi van dichterbij aanleggen voor een nieuwe vrije trap. De aanvaller van Paris Saint-Germain krulde de bal op karakteristieke wijze achter de kansloze doelman van Panama: 2-0. Messi staat daardoor op 99 interlanddoelpunten voor Argentinië. Maandagnacht kan hij in een oefeninterland met Curaçao de bijzondere mijlpaal van honderd interlanddoelpunten bereiken.

Wedstrijdverloop:

78’ 1-0 Thiago Almada (assist: Leandro Paredes)

89’ 2-0 Lionel Messi