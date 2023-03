Suriname ten onder tegen Mexico ondanks opzienbarende misser Giménez

Vrijdag, 24 maart 2023 om 06:49 • Wessel Antes • Laatste update: 06:52

Suriname is er donderdagnacht niet in geslaagd een resultaat over te houden aan het Nations League-duel met Mexico: 0-2. Het elftal van bondscoach Aron Winter was niet opgewassen tegen de Mexicanen, bij wie PSV’er Érick Gutiérrez de aanvoerdersband droeg. Ook Feyenoorder Santiago Giménez startte in de basis, maar die zal niet terugkijken op een mooie avond. De linkspoot miste een penalty op tamelijk pijnlijke wijze.

Bijzonderheden:

Mexico brak pas in de 64ste minuut de ban toen verdediger Johan Vasquez een vrije trap verlengde achter doelman Joey Roggeveen: 0-1. Vier minuten later mocht Giménez vanaf elf meter aanleggen om de score te verdubbelen, maar de Feyenoorder schoot zijn penalty huizenhoog over, waardoor hij nog even op twee interlandgoals voor Mexico blijft staan. Giménez’ misser werd zijn land niet fataal, want vlak voor tijd passeerde FC Groningen-verdediger Damil Dankerlui zijn eigen doelman op knullige wijze: 0-2.

Falló Santiago Giménez! pic.twitter.com/K8Pg2BhmzK — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) March 24, 2023

Wedstrijdverloop:

64’ 0-1 Johan Vasquez (assist: Carlos Rodriguez)

68’ Santiago Giménez mist strafschop

82’ 0-2 Damil Dankerlui (eigen doelpunt)