ESPN lijkt Eredivisie- en KKD-rechten te behouden; clubs gaan er dik op vooruit

Vrijdag, 24 maart 2023 om 00:08 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:10

ESPN ligt op dit moment op poleposition om de live-televisierechten van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie te behouden. Dat melden De Telegraaf en sportmarketeer Chris Woerts donderdagavond. De sportzender zou 1,7 miljard euro hebben geboden om de competities vanaf medio 2025 nog eens tien jaar uit te mogen zenden.

In 2012 werd het vorige televisiecontract door ESPN afgesloten. Daar was toen één miljard euro mee gemoeid, en dat contract loopt in 2025 af. Eind vorig jaar werd bekend dat Ziggo Sport wel oren had om de rechten over te nemen van ESPN, maar dat lijkt dus niet te gebeuren. Met de nieuwe deal zou dus veel meer geld zijn gemoeid dan in 2012, en de verwachting is dat clubs dat ook gaan merken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zo zal er naar verwachting ruim 200 miljoen euro per jaar naar de clubs vloeien. De afdracht naar de Keuken Kampioen Divisie zal met meer dan honderd procent toenemen. Die clubs zullen 14,6% van het totaalbedrag ontvangen, wat neerkomt op zo’n 25 miljoen in plaats van de huidige elf miljoen. Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ en Jong FC Utrecht komen hiervoor overigens niet in aanmerking; zij delen in de opbrengsten voor Eredivisieclubs.

Daarnaast krijgen de profclubs de zogeheten buitenlandrechten en sponsorrechten terug. Bovendien kan het betaalde voetbal de samenvattingen, die op dit moment nog door de NOS worden uitgezonden, weer zelfstandig verkopen. Andere partijen die geïnteresseerd zijn in de rechten kunnen nog tot 1 april een bod uitbrengen. Een kleine week later, op 6 april, worden de profclubs bijgepraat door Eredivisie CV-directeur Jan de Jong. Als er partijen zijn die nog meer bieden, dan heeft ESPN het recht om het laatste bod te doen.