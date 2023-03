AZ vermoedt clubvoorkeur binnen KNVB en dreigt met rechtszaak tegen bond

Donderdag, 23 maart 2023 om 23:34 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:40

AZ wil dat de KNVB een onafhankelijk (feiten)onderzoek laat doen naar het functioneren van de beleidsbepalers van de voetbalbond. Dat heeft de Alkmaarse club volgens De Telegraaf middels een brief laten weten aan de KNVB. Het gedrag van Jan Albers, voorzitter van de raad van commissarissen van de voetbalbond, zou de spreekwoordelijke druppel zijn die de emmer heeft doen overlopen.

Allereerst zou Albers in gesprek zijn gegaan met de rvc-voorzitters van Ajax, Feyenoord en PSV, waarbij zijn doel was om de invoering van de NL League (een initiatief van profclubs om het heft meer in eigen handen te nemen) te laten mislukken. Dat zou de KNVB beschermen. AZ vindt het opvallend dat Albers dat doet, omdat hij in het verleden als rvc-voorzitter van PSV juist voor de oprichting van de NL League was.

AZ beschuldigt Albers nu van achterkamertjespolitiek, volgens de krant. Waar hij in KNVB-vergaderingen zou hebben aangegeven volledig mee te werken aan de invoering van de NL League, zou hij achter de rug van directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen juist vooral de belangen dienen van een beperkt aantal clubs. Die clubs zouden Ajax, Feyenoord en PSV zijn.

Daarnaast is de club uit Alkmaar verontwaardigd dat de KNVB door de overheid maximaal gecompenseerd wordt voor het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Noorwegen tijdens de coronapandemie, terwijl de clubs in het betaald voetbal niet volledig worden gecompenseerd. Nederland – Noorwegen werd afgewerkt in een leeg stadion, maar ook in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie vonden de wedstrijden lange tijd voor lege tribunes plaats.

Volgens AZ negeren Van Leeuwen en bondsvoorzitter Just Spee bovendien brieven met vragen en verzoeken. Ook de afwikkeling van het seizoen 2019/20 zit de club nog altijd niet lekker. De Eredivisie werd destijds vanwege de coronapandemie stilgelegd, toen Ajax en AZ in punten gelijk stonden. Ajax kreeg een Champions League-ticket, terwijl AZ genoegen moest nemen met een Europa League-ticket. Daarbij is laatstgenoemde club nooit een schadevergoeding aangeboden en is de KNVB nooit met AZ in gesprek gegaan.

AZ ziet een patroon in Zeist, waarbij sprake is van een duidelijke clubvoorkeur. De KNVB heeft inmiddels bevestigd de brief, die is ondertekend door AZ-directeur Robert Eenhoorn en rvc-voorzitter René Neelissen, ontvangen te hebben. “In principe reageren we niet inhoudelijk via de media op briefwisselingen met onze leden. We hebben AZ al aangegeven dat we de inhoud van de brief graag willen bespreken, omdat de genoemde feiten onjuist zijn. Bij eerdere signalen van AZ hebben we dit ook met hen besproken”, laat de voetbalbond weten. Als de KNVB het onderzoek alsnog naast zich neerlegt, dan sluit AZ een gang naar de rechter niet uit.