Kane stoot Rooney van de troon en legt basis voor eerste zege in 62 jaar

Donderdag, 23 maart 2023 om 22:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:58

Engeland is zijn EK-kwalificatiecyclus donderdagavond begonnen met een knappe zege op Italië. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate keek bij rust tegen een 0-2 voorsprong aan een zegevierde uiteindelijk met 1-2. Declan Rice en Harry Kane zorgden voor de treffers namens the Three Lions. Laatstgenoemde is daarmee officieel voorbij aan Wayne Rooney op de topscorerslijst van de Engelse nationale ploeg met 54 doelpunten. Rooney staat op 53 interlandgoals.

Ten opzichte van de verloren kwartfinale op het WK tegen Frankrijk wijzigde Southgate zijn elftal op twee posities. Jordan Henderson en Phil Foden waren hun basisplaats kwijt, voor hen startten Kalvin Phillips en Jack Grealish. Aan de kant van de Italianen was er een basisplaats voor Mateo Retegui. De aanvaller van Club Atlético Tigre werd tot verbazing van velen bij de selectie gehaald, daar bondscoach Roberto Mancini over bijzonder weinig spitsen beschikt. Voor hem was het zijn eerste wedstrijd in het shirt van de Azzurri.

De Italianen doen wat terug: 1-2! ?? Mateo Retegui scoort in zijn eerste interland voor Italië ??#ZiggoSport #SerieA #ITAENG pic.twitter.com/fGITlsYMdA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 23, 2023

Het was in 1961 voor het laatst dat Engeland Italië wist te verslaan op vreemde bodem en dus wist de ploeg van Southgate wat het te wachten stond. De Engelsen probeerden het heft meteen in handen te nemen en grepen al na elf minuten de leiding, toen Rice op de goede plek stond om een rebound van Kane tegen de touwen te werken. Even daarvoor kreeg Jude Bellingham al de mogelijkheid om de score te openen, maar zijn inzet kon worden gekeerd door Gianluigi Donnarumma. Italië zette daar in het eerste bedrijf bijzonder weinig tegenover.

Op slag van rust werd de score zelfs verdubbeld door de bezoekers. Na een voorzet vanaf de rechterkant werd de bal met de arm beroerd door Giovanni Di Lorenzo. Het moment ontging Srdan Jovanovic, maar de Servische scheidsrechter werd gered door de VAR. Een minuut later lag de bal op de stip en tilde Kane de marge naar twee. De spits van Tottenham Hotspur dacht in de blessuretijd van de eerste helft ook nog voor een assist aan te tekenen, maar zijn voorzet werd op onverklaarbare wijze gemist door Grealish voor open doel.

????????! ? Luke Shaw ontvangt in één minuut twee gele kaarten en moet vertrekken ??#ZiggoSport #EURO2024 #ITAENG pic.twitter.com/xr4tacsYsY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 23, 2023

Na rust nam de amusementswaarde flink af en ging Italië op jacht naar de gelijkmaker. Na tien minuten in de tweede helft slaagde de ploeg van Mancini daarin. Harry Maguire kreeg de bal niet bij Grealish, waarna de bal via Lorenzo Pellegrini bij debutant Retegui terechtkwam. De Italiaanse Argentijn hield het hoofd koel en liet Jordan Pickford kansloos. Jovanovic gaf in het restant van de tweede helft nog wel rood (twee keer geel binnen één minuut) aan Luke Shaw, maar zag het overtal niet worden benut door Italië. Komende zondag speelt Engeland tegen Oekraïne. Italië neemt het dan op tegen Malta.