Bayern München voert interne gesprekken over ontslag Julian Nagelsmann

Bij Bayern München worden interne gesprekken gevoerd over een ontslag van Julian Nagelsmann, meldt Fabrizio Romano donderdagavond. Het nieuws is opvallend, daar der Rekordmeister nog volop in de race is voor het kampioenschap, de kwartfinale van de Champions League heeft bereikt en in de kwartfinale van het bekertoernooi staat. Thomas Tuchel wordt genoemd als kandidaat om Nagelsmann op te volgen.

Bayern begon het seizoen wisselvallig onder Nagelsmann en wist slechts drie van de eerste zeven competitiewedstrijden te winnen. Desondanks behield de clubleiding het vertrouwen, hetgeen de vooraanstaande trainer terugbetaalde met een reeks van dertien wedstrijden op rij zonder nederlaag. De laatste wedstrijd voor de interlandbreak ging echter met 2-1 verloren bij Bayer Leverkusen, waardoor de landskampioen genoegen moet nemen met de tweede plek in de Bundesliga achter Borussia Dortmund. De achterstand bedraagt één punt.

Belangrijkste kandidaat om Nagelsmann op te volgen is Tuchel. Laatstgenoemde werd in september vorig jaar ontslagen bij Chelsea vanwege de slechte competitiestart en een nederlaag in de eerste speelronde van de groepsfase van de Champions League tegen Dinamo Zagreb. Tuchel werd de voorbije weken tevens in verband gebracht met een dienstverband bij Tottenham Hotspur, maar kan in zijn geboorteland dus aan de slag bij de recordkampioen.

