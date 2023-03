Bojan beëindigt carrière en looft Nederlander die hem ‘het meest heeft getekend’

Donderdag, 23 maart 2023 om 20:07 • Sam Vreeswijk

Bojan Krkic heeft donderdag een punt achter zijn carrière als profvoetballer gezet. Dat kondigde de 32-jarige Spanjaard aan op een persconferentie van Barcelona. Bojan speelde voor tal van clubs, waaronder Barcelona en Ajax, en won onder meer twee keer de Champions League. De laatste club waarvoor hij in actie kwam was het Japanse Vissel Kobe. Op zijn persconferentie sprak de eenvoudig Spaans international ook nog mooie woorden over Frank Rijkaard.

“Ik wil het einde van een tijdperk bekendmaken, van het profvoetbal, waarvoor ik me oneindig dankbaar voel”, zei Bojan op de persconferentie van Barça, de club waar hij in de jeugd speelde en 163 keer in actie kwam voor het eerste elftal. “In mijn huidige situatie, twaalf jaar weg van huis, ben ik professioneel gezien voldaan. Ik voelde dat het tijd was om dicht bij mijn familie te zijn.”

Tijdens een terugblik op zijn carrière sprak de aanvaller lovend over Rijkaard. “De coach die mij het meest heeft getekend was Frank Rijkaard, niet alleen door mij te laten debuteren maar ook door mij te laten groeien”, aldus Bojan. De rechtspoot maakte in 2007 zijn officiële debuut bij Barcelona. Rijkaard was op dat moment zijn trainer en zou dat tot de zomer van 2008 zijn.

De aankondiging van Bojan kwam niet geheel onverwacht. Voormalig ploeggenoot Gerard Piqué verklapte maandag in een livestream op Twitch al dat de 32-jarige aanvaller donderdag afscheid zou gaan nemen in het Spotify Camp Nou. Bojan liep begin februari uit zijn contract bij het Japanse Vissel Kobe, en omdat hij sindsdien clubloos was, viel zijn naam in de livestream. Piqué was te gast in de stream en praatte al snel zijn mond voorbij. "Bojan gaat met pensioen, hij gaat donderdag afscheid nemen in het Spotify Camp Nou", verklapte hij, waarop zijn gespreksgenoten geschokt reageerden.

Bojan werd in zijn jeugdjaren bij Barcelona als de natuurlijke opvolger van Messi beschouwd, maar kon de hoge verwachtingen nooit echt waarmaken. In 2011 vertrok hij naar AS Roma, om via AC Milan weer terug te keren bij Barcelona. Dat besloot hem direct te verhuren aan Ajax. Ook in Amsterdam kon Bojan echter geen potten breken en avonturen bij Stoke City, FSV Mainz 05, Alavés en Montreal Impact liepen eveneens op niets uit. Vissel Kobe hoopte dat Andrés Iniesta's aanwezigheid Bojans talent weer aan het oppervlak kon brengen, maar dat bleek niet het geval. Na een kleine twee jaar wilde Vissel zijn contract niet verlengen.