Vacature bij Oranje? 'Ik wil die positie zo snel mogelijk veroveren'

Donderdag, 23 maart 2023 om 19:00 • Wessel Antes • Laatste update: 19:21

Crysencio Summerville timmert hard aan de weg bij Leeds United. De 21-jarige Rotterdammer verschijnt dit seizoen wekelijks op het wedstrijdformulier in de Premier League en is regelmatig belangrijk voor the Peacocks. Deze week keerde Summerville terug in de selectie van Jong Oranje. Voetbalzone sprak de pijlsnelle rechtsbuiten over zijn avonturen in Engeland, het trainingskamp van de Nederlandse beloften in Spanje en het krijgen van complimenten van een voetballegende als Willem van Hanegem.

Waar Summerville de vorige interlandperiodes van Jong Oranje moest laten schieten vanwege blessures, is de vleugelfitser in San Pedro del Pinatar weer aanwezig. De oproep van bondscoach Erwin van de Looi zorgde afgelopen week voor vreugde in Noord-Engeland. “Het voelt heel goed om hier te zijn, het is net even iets anders dan bij clubvoetbal. Met Jong Oranje zijn we bezig met de voorbereidingen voor het jeugd-EK, dus het is wel even lekker om je met de beste jongens uit je lichting te kunnen focussen op nieuwe doelstellingen. Het is altijd leuk om iedereen weer te zien.”

De ambitieuze buitenspeler maakte zich vanwege zijn goede prestaties op Elland Road weinig zorgen over een eventuele oproep. “Om eerlijk te zijn niet echt, nee. Uiteindelijk ben je afhankelijk van de keuzes van de bondscoach, dus het heeft sowieso weinig zin om je daar druk over te maken. Ik houd me daar niet mee bezig en doe gewoon mijn best op het veld, meer kan ik niet doen. Als je hard werkt en prestaties levert bij de club, volgt die beloning vanzelf. Dat is nu ook weer gebleken. Je moet het zelf verdienen en dat heb ik gedaan bij Leeds”

Leeds staat momenteel op de veertiende plek in de Premier League, maar het afgelopen half jaar bracht regelmatig stress met zich mee. Zo werd manager Jesse Marsch, die Summerville veel kansen heeft gegeven, in februari de laan uitgestuurd. “Elke wedstrijd die ik in de Premier League mag spelen is leerzaam, zeker op mijn leeftijd. Het is wel belangrijk om daar ook van te blijven genieten. Onze teamprestaties waren niet altijd even goed, maar je ziet wel dat we als team iedere week strijden voor handhaving”, zo concludeert Summerville, die een goed rendement kan overleggen.

De aanvaller kreeg dit seizoen 1.011 officiële speelminuten op het hoogste niveau van Engeland, verdeeld over twintig optredens. Daarin was Summerville goed voor vier doelpunten en twee assists. Zijn absolute hoogtepunt tot dusver beleefde de snelheidsduivel in oktober vorig jaar op Anfield. Met een doelpunt in de 89ste minuut bezorgde Summerville zijn club een 1-2 zege op Liverpool. “Elke keer wanneer ik die goal zie krijg ik kippenvel. Het doelpunt maakte ik een paar uur voor mijn 21ste verjaardag, dat maakte het extra bijzonder. Ik weet niet of ik mezelf snel weer zo’n mooi verjaardagscadeau kan geven. Onvergetelijk. Ik denk dat wanneer ik een opa ben, ik daar nog steeds op terugkijk.”

Na het vertrek van smaakmaker Raphinha naar Barcelona kwam rugnummer 10 vrij in Leeds. De club trok afgelopen zomer voor meer dan honderd miljoen euro spelers aan, maar gaf het fraaie rugnummer aan Summerville. “De clubleiding vertelde me dat er veel vertrouwen is in mijn kwaliteiten. Dat vertrouwen heb ik zelf ook, maar die woorden vanuit de club werden wel versterkt met het geven van dat nummer. Ik vind het een grote eer dat ik op mijn leeftijd met nummer 10 mag spelen bij zo’n geweldige volksclub.” Summerville verlengde in augustus zijn contract tot medio 2026 op Elland Road.

Net als bij Leeds past Summerville goed binnen de groep van Jong Oranje. “Ik kende nog niet iedereen, want er zijn weer een paar nieuwe jongens bijgekomen. Andere spelers ken ik juist heel goed, dus dan is het altijd leuk om elkaar te zien na een lange tijd. Ik ben veel te vinden met Joshua Zirkzee, Ludovit Reis, Ian Maatsen, Mitchell Bakker en Ryan Gravenberch. Lekker kaarten, zonnen en praten over het leven.” Aan veel jongens heeft Summerville goede herinneringen. “Zirkzee, Wouter Burger en Quilindschy Hartman waren jarenlang mijn teamgenoten bij Feyenoord. Daardoor is het altijd leuk om elkaar weer te zien en oude tijden te herbeleven.”

Summerville doorliep meerdere jeugdelftallen van Oranje. De titelwinst op het EK Onder 17 in 2018 gaat hij nooit vergeten. “Dat was een hele mooie ervaring, mijn eerste keer Europees kampioen, onder leiding van Kees van Wonderen, hij is echt een toptrainer. Ik heb veel van hem kunnen leren, zowel op als buiten het veld.” De huidige hoofdtrainer van sc Heerenveen had dat jaar een talentvolle lichting tot zijn beschikking met naast Summerville jongens als Gravenberch, Jurriën en Quinten Timber, Mohamed Ihattaren en Brian Brobbey.

Het jeugdtoernooi in Engeland leverde Summerville ook tastbare herinneringen op. “De medaille van toen hangt bij mijn moeder in huis in Nederland. Het shirt van de finale heb ik zelf ingelijst in mijn eigen huis in Engeland. Ik vind het altijd wel mooi om dat soort spullen te bewaren, omdat het allemaal herinneringen zijn.” Mogelijk speelt Summerville komende zomer weer een jeugd-EK, wanneer Jong Oranje afreist naar Georgië. Dat een aantal jongens ervaring hebben met het winnen van een internationaal eindtoernooi is zeer belangrijk, zo denkt de rechtspoot. “Als ik voor mezelf mag spreken denk ik dat het wel meehelpt. Ik weet door die titelwinst hoe het er aan toe kan gaan op zo’n toernooi. Iedere wedstrijd moet je zien als een finale. Die bagage zal ik altijd met mij meedragen.”

Terwijl Summerville in Spanje zit met Jong Oranje, begint het Nederlands elftal deze week aan de kwalificatie voor het EK van 2024. Volgens Van Hanegem had de buitenspeler minstens in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman kunnen zitten. “Die jongen is zoveel beter geworden daar bij Leeds United en hij heeft iets dat nog niet echt in de selectie zit: snelheid, beweeglijkheid en het vermogen om een man uit te spelen”, liet de Kromme optekenen in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Normaal lees ik geen nieuws, maar dit kreeg ik doorgestuurd”, zo onthult Summerville. “Ik vond het mooi om te lezen, supermooi. Ik waardeer het enorm van meneer Van Hanegem, daar doe ik het voor. Zulke woorden geven mij de motivatie om nog harder te werken en mezelf nog meer te bewijzen.” De rechtsbuitenpositie ligt momenteel nog open bij het Nederlands elftal, maar Summerville had nergens op gerekend. “Alles moet goed op z’n plek vallen. Als de bondscoach vindt dat het tijd is kom ik er vanzelf bij. Ik zal zorgen dat ik er klaar voor ben. Uiteindelijk wil ik die positie zo snel mogelijk veroveren. Het grote Oranje is voor iedereen een droom natuurlijk.”

Na de oefeninterlands tegen Jong Noorwegen en Jong Tsjechië gaat de focus weer volop op Leeds, maar komende zomer komen er wellicht ook prachtige internationale kansen aan. Niet alleen het jeugd-EK staat op de planning, want het grote Oranje speelt met de Final Four van de Nations League ook een prachtig eindtoernooi in Rotterdam, de geboortestad van Summerville. “Het zou prachtig zijn om daarbij te zijn, zeker in mijn eigen stad natuurlijk. Je moet altijd groot blijven dromen. Het is aan mij om het elke dag op het veld te laten zien. Uiteindelijk zal de bondscoach een keuze maken, maar het zou geweldig zijn om te spelen in de Nations League.”