Waslijst aan afwezigen zorgt voor hoofdbrekens bij Koeman: nieuwe rol Brobbey

Donderdag, 23 maart 2023 om 17:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:45

Ronald Koeman ziet mogelijk een andere rol weggelegd voor Brian Brobbey. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft de spits van Ajax in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Frankrijk namelijk als buitenspeler geposteerd tijdens de training. Het is niet bekend in hoeverre Koeman ook daadwerkelijk van plan is om met Brobbey als flankspeler aan te treden tegen de Fransen. Door het wegvallen van een aantal aanvallers moet er flink gepuzzeld worden in de voorhoede.

Steven Bergwijn leek een van de beoogde buitenspelers te worden tijdens de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, maar de aanvaller van Ajax moest eerder deze week geblesseerd afhaken. Donderdag kwam daar het vervelende nieuws bij dat ook Cody Gakpo niet beschikbaar is vanwege een infectie. De spoeling wordt daarmee dun voor Koeman, die donderdag tijdens de persconferentie wel te kennen gaf Steven Berghuis als rechtsbuiten te zien.

Koeman bevestigt dat hij met Brian Brobbey aan de zijkant heeft getraind. Als vleugelaanvaller. #FRANED — Patrick Leemans (@PatrickLeemans1) March 23, 2023

Het ligt dan ook voor de hand dat de linkspoot van Ajax verzekerd is van een basisplaats tegen Frankrijk. Andere opties op de vleugels zijn Xavi Simons en Donyell Malen. Laatstgenoemde is opgeroepen als vervanger van Bergwijn. Ook Georginio Wijnaldum en Memphis Depay zouden in het uiterste geval als buitenspeler uit de voeten kunnen. Door het experiment van Koeman moet echter niet worden uitgesloten dat ook Brobbey voor die positie in aanmerking komt.

Iemand die voorlopig niet op het vertrouwen van Koeman hoeft te rekenen is Noa Lang. De aanvaller van Club Brugge behoorde wel tot de voorselectie, maar werd ondanks het uitvallen van Bergwijn en Gakpo niet bij de groep gehaald. Lang reageerde daarop door via Instagram van zich te laten horen. De aanvaller postte een foto van zichzelf in een Oranje-shirt met een verontwaardigde emoji. Lang staat tot dusver op zes interlands, waarin hij één keer trefzeker was en één assist afleverde.