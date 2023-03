Mancini laat debutant starten; Southgate wijzigt WK-opstelling op twee posities

Donderdag, 23 maart 2023 om 19:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:14

De opstellingen van Italië en Engeland zijn bekend voor hun eerste EK-kwalificatiewedstrijd in Groep C. Aan de kant van de Engelsen is de opstelling op twee posities gewijzigd ten opzichte van de verloren kwartfinale op het WK van afgelopen december tegen Frankrijk. Kalvin Phillips en Jack Grealish nemen de plek in van Jordan Henderson en Phil Foden. Bij Italië is er een basisplaats voor debutant Mateo Retegui. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien op Ziggo Sport Voetbal.

Italië - Engeland is een herhaling van de finale van het EK 2020, die door Italië na strafschoppen werd gewonnen. De regerend titelhouder is al zes wedstrijden op rij ongeslagen tegen de Engelsen. Het vorige duel tussen de twee, op 23 september vorig jaar voor de Nations League, werd beslist door Giacamo Raspadori. De spits van Napoli, die momenteel geblesseerd is, was nog niet geboren toen Italië voor het laatst een thuiswedstrijd in de EK-kwalificatie verloor. Marco Carnesecchi, Wladimiro Falcone, Alessandro Buongiorno en Mateo Retegui zijn er mede door een aantal blessures voor het eerst bij. Ook Leonardo Bonucci moest afhaken vanwege een blessure.

Bij Engeland passeerde Harry Kane eerder dit seizoen Jimmy Greaves op de topscorerslijst van Tottenham Hotspur. Donderdagavond kan hij wederom in zijn voetsporen treden, daar Greaves in 1961 voor de late winnende 2-3 tegen Italië zorgde. Het was de laatste keer dat gli Azzurri op eigen bodem door Engeland werden verslagen. Als Kane scoort, passeert hij bovendien Wayne Rooney op de topscorerslijst aller tijden van the Three Lions. De twee staan nu nog op een gedeelde eerste plaats met 53 doelpunten.

Bondscoach Gareth Southgate moet net als Ronald Koeman sleutelen aan zijn elftal. Nick Pope, Mason Mount en Marcus Rashford verlieten het kamp eerder en zijn er dus niet bij. Ivan Toney, dit seizoen al goed voor zestien Premier League-goals namens Brentford, is er wel bij. Hij begint op de reservebank. De spitspositie wordt als vanzelfsprekend ingevuld door Kane. Hij moet worden bediend door Bukayo Saka en Grealish. Op het middenveld is er een plek ingeruimd voor Phillips. Hij verdringt Henderson naar de bank.

Opstelling Italië: Donnarumma; Di Lorenzo, Tolói, Acerbi, Spinazzola; Jorginho, Verratti, Barella; Berardi, Retegui, Pellegrini.

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish.