Koeman vertelt op persconferentie op welke positie hij Berghuis het liefst ziet

Donderdag, 23 maart 2023 om 17:12 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:24

Bondscoach Ronald Koeman ziet Steven Berghuis op dit moment meer als rechtsbuiten dan als middenvelder. Dat vertelde hij donderdag op de persconferentie voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel van Nederland met Frankrijk van vrijdag. Berghuis speelde een groot deel van zijn carrière tot dusver als rechtsbuiten, maar wordt de laatste jaren bij Ajax vooral op het middenveld gezet.

Onder meer in zijn jaren bij Feyenoord stond Berghuis steevast rechtsbuiten. In 2021 maakte hij de overstap naar Ajax, en sindsdien staat hij vaak op het middenveld opgesteld. Van de 35 officiële duels die Berghuis dit seizoen namens de Amsterdammers speelde, begon hij slechts vier keer als rechtsbuiten. Sinds een jaar wordt de 31-jarige linkspoot ook bij het Nederlands elftal voornamelijk op het middenveld ingezet.

Of dat ook bij Koeman zo zal zijn, is nog maar de vraag. “Ik zie Berghuis meer als rechtsbuiten dan als middenvelder”, vertelde hij desgevraagd op de persconferentie. De bondscoach geeft er de voorkeur aan om in een wedstrijd op bezoek bij Frankrijk met drie echte middenvelders te spelen. “Maar het is niet zo dat Berghuis in een andere wedstrijd niet als middenvelder kan spelen. Misschien is het beter om het zo te zeggen, niet dat jullie terugslaan als ik in een andere wedstrijd Berghuis wel op 10 zet.”

Wout Weghorst

Mede doordat Luuk de Jong en Vincent Janssen onlangs aankondigden hun interlandcarrière per direct te beëindigen, is het goed mogelijk dat Wout Weghorst op meer speelminuten in de spits bij Oranje kan rekenen. Of hij tegen Frankrijk ook in de basis staat, wilde Koeman niet zeggen. “Dat zal morgen blijken. We hebben een idee van spelen, zo hebben we ook getraind. Ik kan niet zeggen of hij gaat spelen. Nee, het gaat niet door mijn hoofd om met twee spitsen te spelen. We hebben op iedere aanvallende positie een dubbele bezetting. Ik heb zes aanvallers op papier staan en dat is voor mij voldoende.”