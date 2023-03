Valentijn ziet grote gepasseerde na virus: ‘Had hem er wel bij verwacht'

Donderdag, 23 maart 2023 om 17:20 • Bart DHanis • Laatste update: 17:22

Valentijn Driessen vindt het opvallend dat Ronald Koeman er niet voor heeft gekozen om Noa Lang bij de selectie te halen als vervanger van Cody Gakpo. Laatstgenoemde moest donderdagochtend samen met vier anderen het kamp van het Nederlands elftal verlaten nadat hij een virus had opgelopen. Koeman haalde drie vervangers bij de selectie, maar deed opnieuw geen beroep op Lang. De buitenspeler van Club Brugge zat wel bij de voorselectie.

“Lang is een linksbuiten en Koeman is met het uitvallen van Gakpo een linksbuiten kwijtgeraakt. Daar heeft hij er niet veel meer van. De enige optie die nu overblijft is Xavi Simons”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf. Driessen denkt dan ook dat Simons vrijdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk aan de aftrap zal beginnen, maar zelf had hij Lang er zeker bijgehaald. “Hij was mee naar het WK en hij draait een prima seizoen bij Club Brugge.”

Eerder deze week kwam Lang in het nieuws doordat hij op Instagram een foto plaatste van zichzelf in een Oranje-shirt met een radeloze emoticon erbij. Even daarvoor had Koeman Donyell Malen bij de selectie gehaald als vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn. Lang voelt zich duidelijk gepasseerd en hoeft dus ook met het uitvallen van Gakpo niet op het vertrouwen van de bondscoach te rekenen. Koeman riep drie vervangers op voor de vijf uitgevallen spelers.

Volgens Driessen wordt het nu echt puzzelen voor de bondscoach van het Nederlands elftal. Koeman zag donderdagochtend naast Gakpo ook Matthijs de Ligt, Sven Botman, Bart Verbruggen en Joey Veerman met een virusinfectie uitvallen. “Ik denk dat Koeman wel vasthoudt aan het 4-3-3-systeem, met Jurriën Timber en Virgil van Dijk in het hart van de defensie. Zo speelde Nederland in principe ook op het WK. Lutsharel Geertruida zal rechts achterin staan, Nathan Aké links."

Driessen is er vrij zeker van dat Geertruida gaat starten op de rechtsbackpositie. Denzel Dumfries is er vanwege een schorsing namelijk niet bij in Parijs. Wie op het middenveld gaan spelen is nog geen uitgemaakte zaak. “Marten de Roon en Georginio Wijnaldum zullen waarschijnlijk wel spelen. Daarna heb je de keuze tussen Kenneth Taylor, Mats Wieffer en Davy Klaassen. Voorin verwacht ik Steven Berghuis, Memphis Depay en Simons op links", besluit Driessen.