De clubloze verdediger die in 2014 nog voor 45 miljoen euro werd overgenomen

Donderdag, 23 maart 2023 om 21:49 • Davey de Laat • Laatste update: 12:19

Eliaquim Mangala is tegenwoordig clubloos. Voor de Fransman werd in 2014 nog 45 miljoen euro betaald door Manchester City, maar hij maakte geen indruk in Manchester. Een carrière die als hoogtepunt vooralsnog zijn transfer naar de Premier League kent. Op 32-jarige leeftijd is Mangala transfervrij en biedt de huidige situatie niet veel hoop.

Een onvoorspelbaar scenario voor een voetballer die in 2014, na zijn tijd bij FC Porto, werd gekocht door City voor een bedrag van 45 miljoen euro. Mangala tekende een lucratief zesjarig contract in Manchester met de overtuiging dat hij basisspeler zou worden en met the Citizens de Champions League kon veroveren. Zeer goede bedoelingen die echter geen vruchten afwierpen in de realiteit. Zijn avontuur in Engeland, waar hij 64 wedstrijden speelde, stopte al na twee seizoenen. Daarna werd hij verhuurd aan Valencia.

In het seizoen 2016/17 speelde Mangala 33 wedstrijden voor los Che, waarin hij dertien gele kaarten ontving. Het seizoen 2017/18 werd een ramp voor de achtvoudig international. Hij liep een zware knieblessure op, waardoor hij acht maanden uit de roulatie was. In de winter werd Mangala verhuurd aan Everton, waar hij maar twee wedstrijden speelde door zijn blessure. In 2019 nam City definitief afscheid van de mandekker en keerde hij terug naar Valencia. Dit keer op permanente basis, maar tussen 2019 en 2021 speelde hij slechts 21 wedstrijden.

In 2021 werd het contract van Mangala niet verlengd en moest hij op zoek naar een andere club. Dat werd Saint-Étienne, dat hem op 22 januari 2022 contracteerde. Tekenen van herstel waren er niet, want na slechts zes maanden en vijftien officiële optredens was de verdediger weer terug bij af. 32 jaar oud en wachtend op een nieuwe kans.